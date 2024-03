La Corea del Nord ha lanciato tre missili balistici

(Keystone-ATS) La Corea del Nord ha lanciato tre missili balistici. Lo afferma l’agenzia Kyodo citando il ministero della difesa giapponese. I missili hanno coperto una distanza di 350 chilometri, raggiungendo un’altitudine massima di 50 chilometri.

Il ministero della Difesa giapponese ha confermato il lancio di almeno due missili balistici dalla Corea del Nord, in una fascia di tempo dalle 7 alle 9 del mattino ora locale (dalle 23 alle 1 in Svizzera), e i cui resti sono caduti al di fuori della zona economica esclusiva (Eez) del Giappone.

L’ultimo lancio di un razzo da parte del regime di Pyongyan, era avvenuto il 14 gennaio, e aveva riguardato un missile a raggio intermedio. “Per ora non sembrano esserci danni a cose e persone”, ha dichiarato il portavoce del governo giapponese Yoshimasa Hayashi ai giornalisti , dopo l’annuncio del primo lancio nordcoreano dalla Guardia costiera nipponica in mattinata, seguito dalla conferma del secondo 30 minuti dopo.

Mentre Blinken è a Seul

Gli Stati Uniti hanno criticato la Corea del Nord per il lancio di numerosi missili balistici mentre il segretario di Stato, Antony Blinken, è da ieri in visita a Seul per un ciclo di colloqui con la leadership sudcoreana e per partecipare al vertice sulla democrazia.

“Gli Usa condannano il lancio di missili balistici del Nord fatto in violazione delle sanzioni Onu”, ha detto un portavoce del Dipartimento di Stato, aggiungendo che l’impegno americano a difesa del Sud resta fermo.

Seul ospita da oggi a mercoledì il terzo Summit for Democracy, un’iniziativa guidata dagli Stati Uniti per promuovere la solidarietà tra le democrazie. Blinken è da ieri in Corea del Sud per partecipare alla parte ministeriale del forum, mentre il presidente americano Joe Biden sarà collegato in modalità virtuale.