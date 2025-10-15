The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

La Croce Rossa ha ricevuto due corpi di ostaggi, Idf

Keystone-SDA

Hamas ha consegnato altri due corpi alla Croce Rossa: lo afferma l'esercito israeliano, come riportano i media israeliani. Ora le bare sono in viaggio per essere ricevuti dall'Idf.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Hamas ha restituito otto corpi ma Israele afferma che i test del Dna hanno confermato che uno di loro non era un ostaggio. Con gli altri due corpi di stasera sono 9 i corpi restituiti e 19 quelli che restano a Gaza, il che significa che Hamas non è riuscita a trovare quasi due terzi degli ostaggi morti.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR