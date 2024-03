La cultura della Colombia indigena al Museo Rietberg di Zurigo

1 minuto

(Keystone-ATS) La cultura della Colombia preispanica spiegata attraverso reperti della comunità indigena Arhuaco: è il tema della nuova esposizione che potrà essere visitata dal prossimo venerdì e fino al 21 luglio al Museo Rietberg di Zurigo.

Intitolata “Più dell’oro. Pensieri e splendori della Colombia indigena”, la mostra riunisce circa 400 oggetti. Si tratta di un’esposizione itinerante che fa a Zurigo la sua unica tappa in Europa.

“Non è una mostra sul mito dell’El Dorado”, caro alla visione occidentale della Colombia pre-ispanica, sottolinea la curatrice Fernanda Ugalde. Allestita in stretta collaborazione con la popolazione indigena Arhauco, l’esposizione vuole far conoscere un’arte e una cultura in gran parte sconosciuta da una prospettiva indigena.

Vi vengono presentati non solo oggetti in oro, ma anche ciotole in ceramica, sculture in pietra o ornamenti fatti di piume. Tutti oggetti che secondo la comunità Arhauco hanno un’anima che è tanto importante quanto quella degli esseri umani o degli animali.

All’allestimento della mostra hanno contribuito Museo del Oro di Bogotà, il Los Angeles County Museum of Art e il Museum of Fine Arts di Houston.