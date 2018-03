La domenica è fatta per leggere e non per riposare

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 settembre 2007 10.12 16 settembre 2007 - 10:12

(Keystone)

Questa domenica una nuota testata fa la sua apparizione nel già affollato mondo della stampa svizzera: l'editore del quotidiano Mittelland-Zeitung lancia infatti il nuovo giornale domenicale "Sonntag".

La nuova testata privilegia maggiormente il mercato regionale rispetto ai concorrenti, ma mira anche a conquistare lettori in tutta la Svizzera.

"Un tempo, la domenica si andava in chiesa, oggi si leggono i giornali", aveva dichiarato l'anno scorso Peter Wanner, editore della Mittelland-Zeitung, motivando la sua decisione di lanciare un nuovo giornale domenicale.



A suo avviso, il mercato della pubblicità sta mirando sempre più ai lettori della domenica. Già da alcuni anni, le testate domenicali segnano una continua crescita, unitamente ai giornali gratuiti, mentre i quotidiani tradizionali stanno perdendo pubblico e inserzionisti.



Pure in crisi si ritrovano i settimanali. Appena poche settimane fa, due note pubblicazioni hanno cessato di esistere: il foglio economico Cash, nato 18 anni fa, e la rivista d'informazione e di costume Facts, lanciata 6 anni dopo.



Nonostante questi insuccessi, il mondo della carta stampata dispone ancora di un certo potenziale di espansione. A detta dell'agenzia di consulenza Prognos, il mercato pubblicitario dei giornali dovrebbe crescere del 13% entro il 2010, raggiungendo un volume di affari complessivo di 1,8 miliardi di franchi.

Bacino densamente popolato

Il bacino "naturale" della Mittelland-Zeitung è densamente popolato. Questo giornale copre infatti il triangolo di territorio tra Zurigo, Berna e Basilea. Già oggi, in questa regione, un'economia domestica su due compera regolarmente un giornale domenicale.



Il progetto di Wanner mira, in modo particolare, ad attirare una fetta del pubblico che legge le testate zurighesi. Non a caso, la campagna pubblicitaria impiegata per lanciare la nuova testata ha fatto leva sullo slogan: "Finalmente un giornale domenicale che non è fatto soltanto per gli zurighesi".



Gli editori intendono in questo modo sfruttare la sensibilità anti-metropolitana di una popolazione che risiede in una regione di campagna. Per raggiungere il suo obbiettivo, il nuovo giornale domenicale vuole puntare soprattutto sui fatti regionali, oltre che sui classici temi sviluppati dalla stampa domenicale.



Come è già il caso del quotidiano "Mittelland-Zeitung, anche l'edizione domenicale Sonntag verrà pubblicata con 6 diversi fascicoli regionali. Grande spazio sarà inoltre riservato agli avvenimenti sportivi.

Concorrenza già forte

"Secondo me questo settimanale ha una chance reale di affermarsi. Vi è tuttora un grande interesse nei confronti delle informazioni che toccano da vicino la sfera personale", ritiene Louis Bosshart, docente di scienze della comunicazione presso l'Università di Friburgo.



A detta dell'esperto di media, l'arrivo sul mercato di una nuova testata domenicale farà accrescere la concorrenza e avrà inevitabilmente delle ripercussioni per gli altri giornali domenicali.



Nella zona di diffusione della Mittelland-Zeitung, Sonntag può contare sul proprio bacino di lettori e di abbonati. Dovrà invece ancora riuscire a farsi un nome nel resto della Svizzera.



Otfried Jarren, direttore dell'Istituto di studio dei media dell'Università di ZUrigo, si dice piuttosto scettico per quanto riguarda le prospettive di successo della nuova testata sul piano nazionale. "Non vedo più nessun potenziale per altri giornali domenicali".

Politica in primo piano

Secondo l'esperto, ad ostacolare il successo della nuova pubblicazione potrebbero essere anche gli alti costi di produzione e di distribuzione del giornale. "Supplementi speciali, dedicati ad esempio alla letteratura o ai viaggi, sono molto costosi, dal momento che richiedono redazioni specializzate".



I giornali domenicali già esistenti cercano molto spesso di conquistare i lettori con articoli esclusivi sulla politica svizzera, oltre che con gli abituali temi "lifestyle" o "people" che si rivolgono al grande pubblico.



Anche Sonntag ha previsto una folta redazione di giornalisti a Palazzo federale per porre l'accento sulla politica nazionale. "Avremo sicuramente degli scoop e proporremo articoli altrettanto interessanti di quelli della concorrenza", si dice convinto Patrick Müller, il caporedattore della nuova testata.



swissinfo, Andreas Keiser

(traduzione Armando Mombelli)

Giornali domenicali Nella Svizzera tedesca vengono pubblicate già ora 4 testate domenicali:



SonntagsBlick della Ringier AG di Zurigo dal 1969. Tiratura: 280'280 copie.



SonntagsZeitung dell'editore Tamedia di Zurigo dal 1987. Tiratura: 201'358.



NZZ am Sonntag della Neue Zürcher Zeitung di Zurigo dal 2002. Tiratura: 121'204.



Die Südostschweiz am Sonntag della Mediengruppe Südostschweiz dal 2006. Tiratura: 40'000.



Nella Svizzera francese viene pubblicato dal 1977 Le Matin Dimanche di Edipresse. Tiratura: 217'392.



Nella Svizzera italiana vengono pubblicate due testate domenicali:



Il Mattino della domenica della Lega dei ticinesi dal 1990. Tiratura: 48'000 copie.



Il caffè di Ringier e di Gastro Ticino dal 1999. Tiratura: 50'000 copie. Fine della finestrella

Mittelland-Zeitung Con una tiratura di 210'000 copie, la Mittelland-Zeitung (MZ) figura in terza posizione tra i giornali più venduti in Svizzera, dopo il Blick e il Tages Anzeiger.



La MZ viene pubblicata in 6 edizioni con testate diverse e con pagine regionali adeguate al pubblico specifico dei cantoni di Argovia, Soletta, Berna e Basilea campagna.



L'edizione domenicale della MZ fa la sua prima apparizione il 16 settembre, con una tiratura di 240'000 copie. Fine della finestrella

