La Florida cancellerà tutti gli obblighi di vaccinazione

Keystone-SDA

Con una marcia indietro rispetto a una pratica che, secondo gli esperti di sanità pubblica, ha contribuito per decenni a limitare la diffusione delle malattie infettive, la Florida intende diventare il primo stato degli Usa ad abolire tutti gli obblighi di vaccino.

(Keystone-ATS) Nella misura sono compresi quelli per i bambini in età scolastica.

“Chi sono io per dirvi cosa vostro figlio dovrebbe mettersi in corpo?”, ha detto il Surgeon General della Florida, Joseph A. Ladapo, un noto no-vax, dando l’annuncio accanto al governatore repubblicano Ron DeSantis.

“Il vostro corpo è un dono di Dio”, ha aggiunto Ladapo tra gli applausi del pubblico durante un evento a Valrico, vicino a Tampa, e ha poi aggiunto che l’amministrazione statale sta “lavorando per abolire” tutti gli obblighi vaccinali: “Ognuno di essi è sbagliato e trasuda disprezzo e schiavitù”.

Tutti e 50 gli stati degli Usa hanno almeno qualche obbligo di vaccino per i bambini che entrano a scuola, sebbene tutti prevedano esenzioni di tipo medico e la maggior parte consenta esenzioni per motivi religiosi o personali. Secondo la Kaiser Foundation, un think tank che si occupa di politiche sanitarie, negli ultimi anni il numero di studenti che ottiene esenzioni è aumentato, mentre i tassi di immunizzazione sono diminuiti.

DeSantis, che nel 2021 ha nominato Ladapo come Surgeon General, ha anche annunciato la creazione di una commissione per allineare la Florida agli obiettivi delineati dal ministro della salute Robert F. Kennedy Jr., egli stesso un noto scettico in materia di vaccini. La commissione sarà guidata da Casey DeSantis, moglie del governatore.