La penuria di pediatri varia secondo le regioni

(Keystone-ATS) La carenza di pediatri in Svizzera varia notevolmente da regione a regione. Senza i medici di famiglia, i bambini delle zone rurali non riceverebbero più cure sufficienti, ha dichiarato il presidente dell’associazione di categoria.

A causa della mancanza di dati, è difficile quantificare la carenza a livello nazionale, ha dichiarato Marc Sidler, presidente della BVKJ, l’associazione dei pediatri, in un’intervista pubblicata dai giornali Tamedia. Si stima che ci sia una carenza di diverse centinaia di pediatri.

“Il numero di bambini e adolescenti assistiti dai medici di famiglia non viene registrato. Non ce ne sono abbastanza nelle campagne”, ha dichiarato Sidler. In pediatria è anche difficile trovare un successore che subentri in uno studio. Nelle aree urbane, la collaborazione – ad esempio con un ospedale pediatrico vicino – è più facile.

Il problema di trovare un successore è anche legato al desiderio delle giovani generazioni di lavorare a tempo parziale. I pediatri lavorano in media quattro giorni alla settimana, mentre le donne tre giorni e la percentuale di donne in pediatria è di due terzi. È quindi necessario un maggior numero di pediatri formati, secondo il presidente dell’associazione.

Burocrazia senza valore aggiunto

L’associazione spera che l’Ufficio federale della sanità pubblica fornisca maggiore sostegno su questo fronte. “Abbiamo l’impressione di essere costantemente ostacolati da tutti i regolamenti, i controlli e le ispezioni, che a nostro avviso non apportano alcun valore aggiunto”, afferma Marc Sidler. Il tempo speso in questo modo penalizza i pazienti.

La burocrazia è visibile, ad esempio, nei certificati medici. “I datori di lavoro spesso richiedono un certificato in tempi molto brevi”, spiega. Gli apprendisti a volte hanno bisogno di un certificato fin dal primo giorno per i congedi per malattia. “A mio parere, si tratta di una tendenza che sta andando nella direzione sbagliata”, ha concluso il presidente dei pediatri.