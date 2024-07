La revisione costa troppo, Milei resta senza aereo presidenziale

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Il capo di Stato argentino, Javier Milei dovrà rinunciare all’aereo presidenziale per vari mesi, dopo che il permesso di volo è scaduto, per il rinvio di una costosa revisione.

E’ probabile perciò che per andare al forum delle destre nel sud del Brasile, nel fine settimana, Milei debba usare un aereo dell’aeronautica militare.

L’ARG-01 – un Boeing 757-256 utilizzato per i voli di Stato – è stato “messo a terra” mercoledì scorso quando è scaduto il permesso. La costosa revisione, ereditata dal predecessore, consiste in un’ispezione e in un adeguamento del sistema satellitare, dal costo di quasi 3 milioni di dollari, che deve essere eseguito dalla società Boeing.

Secondo fonti ufficiali, è probabile che per i suoi spostamenti del fine settimana in Brasile, Milei utilizzi un aereo militare.