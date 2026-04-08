La SSR ha registrato una perdita di 2,9 milioni nel 2025

Keystone-SDA

La SSR ha registrato l'anno scorso una perdita di 2,9 milioni di franchi. Tale risultato è dovuto in particolare al calo delle entrate derivanti dal canone radiotelevisivo e a una flessione dei proventi pubblicitari, nonché all'aumento dei costi operativi.

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(Keystone-ATS) Lo ha comunicato oggi l’impresa. Complessivamente, la SSR ha chiuso l’anno con un ricavo operativo di 1,56 miliardi di franchi.

Rispetto al 2024, i proventi derivanti dal canone sono diminuiti di 33,4 milioni e i ricavi pubblicitari di 4,1 milioni. Il calo degli introiti è stato in parte compensato, nell’anno in esame, dalle entrate di sponsorizzazione legate ai grandi eventi sportivi e all’Eurovision Song Contest.