La stratega dei Giovani UDC dice di non conoscere Sellner

(Keystone-ATS) La responsabile della strategia dei Giovani UDC Sarah Regez, messa in discussione da diverse sezioni cantonali, sostiene che non conosceva gli oratori in occasione di un evento con l’estremista di destra austriaco Martin Sellner nel maggio 2023.

All’epoca era attiva nel gruppo dei cosiddetti critici nei confronti delle misure e partecipava quasi ogni sera a una manifestazione politica, ha detto Regez in un’intervista rilasciata alla SonntagsZeitung. Afferma di essere stata portata alla manifestazione con l’estremista austriaco dello scorso maggio da un conoscente “senza sapere di cosa si trattasse”.

“All’epoca non conoscevo affatto il nome di Sellner”, ha continuato Regez, aggiungendo che non aveva nemmeno idea di chi avesse organizzato l’evento. Ricorda solo di aver trovato la prima presentazione molto noiosa e che i relatori non le avevano lasciato un’impressione duratura.

Regez, sostiene di aver sentito parlare di Sellner solo quando i media hanno riferito dell’annullamento di una manifestazione con lui in Argovia.

A metà marzo, la polizia argoviese aveva impedito a Sellner di tenere una conferenza a Tegerfelden (AG). L’evento era stato organizzato da “Junge Tat”. La sezione argoviese dei Giovani UDC aveva inizialmente espresso solidarietà a Sellner, ma in seguito aveva preso le distanze dalle posizioni di estrema destra.

“Una campagna orchestrata”

Secondo il Sonntagsblick del 31 marzo, Regez avrebbe partecipato a un incontro segreto con Sellner nel maggio 2023, al quale erano presenti anche membri della Junge Tat. Sei sezioni cantonali svizzerotedesche dei Giovani UDC hanno chiesto a Regez di dimettersi dalla sua posizione di responsabile della strategia.

L’espressione “incontro segreto” è una “completa assurdità”, ha dichiarato la politica UDC basilese. Tutti dovrebbero sapere che ha partecipato a questo e a molti altri eventi. Tuttavia, non si deve concludere che condivida automaticamente l’opinione degli oratori ha sottolineato.

A suo avviso, la copertura mediatica di questa questione è “una campagna orchestrata” contro i Giovani UDC, contro il presidente dei Giovani UDC Nils Fiechter e contro di lei. Un “non evento” viene usato come pretesto “per sparare da tutte le parti contro un partito democraticamente legittimo”, ha detto.

All’austriaco Martin Sellner, ex capo della formazione di estrema destra austriaca “Movimento identitario” è stato vietato di entrare in Germania. Egli sostiene l’espulsione in massa degli stranieri o delle persone di origine straniera, anche con la forza, un progetto noto come “remigrazione”.

Regez riconosce di aver usato la parola “remigrazione” nei suoi tweet. Tuttavia, ha inteso il termine con il significato semantico originale di “migrazione di ritorno” e quindi rappresenta tutto ciò che l’UDC ha sempre chiesto: che gli immigrati criminali e clandestini debbano essere espulsi e che le iniziative contro l’immigrazione di massa e per l’attuazione debbano essere applicate in modo coerente.