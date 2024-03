La Svezia entra nella Nato, il benvenuto di Blinken

(Keystone-ATS) “Benvenuta alla Svezia nella Nato come 32mo Paese membro”. Lo ha detto il segretario di Stato Usa Antony Blinken a fianco del premier svedese.

L’ingresso della Svezia nella Nato mostra la “debacle strategica della Russia”, ha aggiunto Blinken.

“L’Ucraina si sta battendo per la sua libertà, e per libertà europea”, ha aggiunto il premier svedese Ulf Kristersson. “Questo per noi non è la fine di qualcosa, ma l’inizio””, ha osservato Kristersson.

Stoltenberg: “Nato più forte”

“È ufficiale: la Svezia è ora il 32mo membro della Nato, prendendo il posto che le spetta al nostro tavolo. L’adesione della Svezia rende la Nato più forte, la Svezia più sicura e l’intera Alleanza più sicura. Non vedo l’ora di issare la loro bandiera presso il Quartier Generale, lunedì prossimo”, scrive su X il segretario generale dell’Alleanza, Jens Stoltenberg.

Per Stoltenberg, “l’adesione di oggi dimostra che la porta della Nato rimane aperta e che ogni nazione ha il diritto di scegliere la propria strada”.