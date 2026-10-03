Barry il San Bernardo, l’animale nazionale della Svizzera?

La leggenda narra che Barry sia stato ucciso a coltellate da un soldato francese che lo scambiò per un lupo. NMBE / Schaeublin

La Svizzera non ha un animale nazionale, ma se lo avesse, un ottimo candidato sarebbe Barry, un amatissimo San Bernardo con la fiaschetta, morto più di 200 anni fa, il cui corpo imbalsamato è esposto a Berna.

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Barry salvò 40 persone come cane da soccorso alpino al confine con l’Italia, nella Svizzera sud-occidentale, tra cui un bambino semi-congelato che si caricò sulla schiena e portò in salvo. Barry fu infine ucciso a colpi di baionetta da un soldato di Napoleone che lo scambiò per un lupo.

Avrà anche salvato 40 vite, ma il resto è una storia romanzata. “La verità è che nemmeno il più intelligente o forte dei cani sarebbe capace di una simile impresa”, ammette il Museo di storia naturale di Berna – che dedica a Barry una mostra permanenteCollegamento esterno – a proposito del salvataggio del bambino. E per quanto riguarda la sua morte drammatica, “mentre è vero che all’epoca alcuni lupi solitari vivevano sul passo e che Napoleone lo attraversò nel maggio del 1800 con circa 46’000 soldati, Barry in realtà non era ancora nato in quell’anno”.

Barry al Museo di Storia Naturale di Berna. NMBE / Nelly Rodriguez

“Quando si è un santo o una persona molto famosa, anche la morte deve avere qualcosa di speciale: non si può semplicemente morire nel proprio letto!”, ha dichiarato a Swissinfo Marc Nussbaumer, archeozoologo e consulente scientifico del Museo di storia naturale di Berna, in occasione dell’inaugurazione della mostra nel 2014.

Che, in realtà, è ciò che Barry fece a Berna nel 1814, dopo essere stato portato giù – vecchio e stanco – dall’Ospizio del Gran San BernardoCollegamento esterno, al confine italo-svizzero, due anni prima.

Il motivo per cui un servitore del monastero portò il cane dodicenne a Berna è un mistero. Forse doveva avere un ruolo educativo, per pubblicizzare il lavoro dei canonici agostiniani all’ospizio.

In effetti, quando Barry morì, sembra che fosse già molto conosciuto. Nel 1816, Friedrich Meisner, professore di storia naturale a Berna, scrisse: “Trovo piacevole e anche confortante pensare che questo cane fedele, che ha salvato la vita di così tante persone, non sarà dimenticato in fretta dopo la sua morte!”.

Barry al cinema La prima apparizione di Barry sul grande schermo fu nel melodramma francese Barry del 1949 (i produttori forse notarono che Lassie era recentemente apparsa in diversi successi di Hollywood). Secondo questa sinossiCollegamento esterno, “una giovane donna viene salvata al Passo del Gran San Bernardo. Di conseguenza, si ricongiunge con l’uomo con cui era fidanzata. Ora deve scegliere tra due uomini. Barry, il cane da valanga, svolge un ruolo cruciale in questa storia d’amore regionale”. E, naturalmente, Barry salva un bambino. Nel 1977, la Disney produsse un film per la televisione in due parti, Barry of the Great St. BernardCollegamento esterno. Girato in gran parte sulle Alpi svizzere, il film segue un orfano dell’ospizio che addestra un cucciolo di San Bernardo a diventare un cane da soccorso. La pellicola si concentra molto sulla vita monastica nell’ospizio, ma chi ama i cani non rimarrà deluso: Barry salva un bambino. Nel gennaio 2026, Mein Freund BarryCollegamento esterno (Barry & Me) è arrivato nei cinema svizzeri e tedeschi. Se vi sono piaciuti Heidi e Schellen-Ursli, probabilmente vi piacerà anche questo: paesaggi alpini girati magnificamente e adorabili orfani (e cuccioli). Non l’ho visto, quindi non posso dire se Barry salvi un bambino, ma potrei scommetterci.

“Ambasciatore per la Svizzera”

L’Ospizio del Gran San Bernardo si trova a quasi 2’500 metri sul livello del mare sull’insidioso Passo del Gran San Bernardo, che collega Martigny, nel canton Vallese, ad Aosta, in Italia. Da quasi 1’000 anni fornisce cibo e riparo a chi viaggia.

Mentre i canonici trascorrevano i giorni e le notti pregando e accudendo gli ospiti, le guide locali pattugliavano i sentieri aiutando chiunque si trovasse in difficoltà. A metà del XVII secolo, queste guide iniziarono a portare con sé robusti cani da fattoria di ogni razza, tra cui un giovane Barry. Si stima che l’ospizio e i suoi cani abbiano salvato più di 2’000 vite nel corso degli anni.

“I cani da soccorso dei canonici non erano come i moderni cani da valanga”, spiega il Museo di storia naturale. “Il loro ruolo principale era quello di ritrovare la strada verso l’ospizio durante le forti bufere di neve. Barry era quasi certamente un cane straordinario, altrimenti non sarebbe diventato famoso già prima della sua morte. Tuttavia, molte delle leggende che lo circondano non si basano sui fatti”.

Questo non era un problema per Michael Keller, nel 2014 vicedirettore di Berna Turismo. “La sua storia è ancora grandiosa: correre per le montagne a salvare la gente. Dà speranza a tutti e credo che sia questa combinazione a rendere Barry, ancora oggi, un buon ambasciatore per la Svizzera”, disse a Swissinfo.

Keller aggiunse che Barry era ancora molto popolare, soprattutto in Asia. “Molte persone giapponesi vengono a Berna. Non sanno molto della città, ma conoscono gli orsi e Barry, e chiedono sempre dove possono trovarlo”.

Nobile ed eroico

La risposta è nel Museo di storia naturale di Berna, dove una mostra multimediale e interattiva include Barry stesso, o almeno la sua pelliccia.

La mostra su Barry “Barry – il leggendario San Bernardo” è una mostra permanente del Museo di storia naturale di Berna, inaugurata nel giugno 2014, 200 anni dopo la sua morte. In precedenza, Barry era stato collocato in uno spazio angusto tra i bagni degli uomini e delle donne, vicino all’ingresso del museo. La mostra multimediale e interattiva non solo spiega la storia di Barry, ma illustra anche l’Ospizio del Gran San Bernardo e i monaci che vi abitavano, mettendo a confronto il soccorso alpino di 200 anni fa con quello odierno. Si rivolge a un pubblico internazionale di tutte le età. I pannelli informativi sono in tedesco e in inglese.

Non c’è bisogno di essere giudici di una mostra canina per notare che Barry assomiglia poco ai massicci San Bernardo che conosciamo oggi. Guardandolo nella sua teca dorata, simile a un santuario, non si può fare a meno di notare che assomiglia più a un labrador atletico.

Ai canonici dell’ospizio non importava l’aspetto dei cani, purché fossero in grado di svolgere il loro lavoro. Ma quando alla fine del XIX secolo prese piede l’allevamento di razza, l’aspetto divenne tutto e, nel caso dei San Bernardo, più grande era, meglio era.

Di conseguenza, nel 1923 il corpo imbalsamato di Barry fu modificato perché non corrispondeva più alle aspettative del pubblico sulla razza (Barry pesava 40-45 kg, mentre i San Bernardo oggi possono arrivare a 80-90 kg). La testa fu ingrandita – il cranio originale è esposto in una teca separata – e le zampe furono allungate di circa 10 cm (osservando attentamente si nota la differenza di colore e consistenza della pelliccia). Inoltre, la testa fu sollevata, per “correggere” la precedente postura sottomessa e farlo apparire più nobile ed eroico.

La mostra merita una visita, ma c’è un posto che chi adora Barry non può assolutamente perdersi: Barryland!

Un parco a tema dedicato

Il parco a tema BarrylandCollegamento esterno a Martigny, finanziato dalla Fondazione BarryCollegamento esterno, offre “un’esperienza immersiva interamente dedicata ai cani San Bernardo”. Ad esempio, cosa succederebbe se diventaste un San Bernardo? Il “Sensorama” permette di vedere, sentire e annusare come un cane. Si può anche assistere al pasto quotidiano dei cani (e imparare a conoscere la loro dieta) e vederli mentre si godono sessioni di toelettatura e idroterapia. Sono disponibili anche escursioni estiveCollegamento esterno o passeggiate invernali, in compagnia di due o tre cani.

Una sala benessere al Barryland. Kevin Fasolato

La Fondazione Barry, l’organizzazione responsabile dell’allevamento dei cani del Passo del Gran San Bernardo, attualmente ha 32 San Bernardo (uno dei quali si chiama sempre Barry). Ogni anno nascono in media 20 cuccioli, la maggior parte dei quali viene venduta – a 2’800 franchi a cucciolo (se vengono soddisfatte determinate condizioni).

Se non avete intenzione di tornare a casa con un cucciolo, il Barry Shop ha qualcosa per tutti i gusti e per tutte le tasche: che ne dite di bicchierini da grappa di Barry? O di un set di biscotti di Barry? O di uno scaldacollo reversibile di Barry?

Barryland è stato inaugurato nell’agosto del 2025 alla presenza della ministra delle finanze Karin Keller-Sutter, all’epoca presidente di turno della Confederazione e madrina di un San Bernardo, Zeus.

Karin Keller-Sutter con un cucciolo al Barryland nell’agosto 2025. Keystone / Gabriel Monnet

Keller-Sutter era visibilmente commossa. “Ancora oggi, il nome Barry è sinonimo di coraggio e di gesta eroiche”, ha dichiarato. “In questo modo, Barryland onora un’intera tradizione svizzera”.

Articolo a cura di Reto Gysi von Wartburg/gw

Tradotto dall’inglese e verificato da mrj

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