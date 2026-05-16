Come la Svizzera è diventata un Paese del caffè

I chicchi di caffè tostati occupavano un posto centrale nell'assortimento della drogheria di Heinrich Schwarzenbach a Zurigo. La fotografia risale al 1920 circa. schwarzenbach.ch

Solo il Brasile esporta più caffè della Svizzera. Come ha fatto un piccolo Paese, il cui clima rende impossibile la coltivazione del caffè, a diventare il secondo esportatore mondiale?

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Christian Raaflaub

Scrivo su temi riguardanti gli Svizzeri all'estero e sulle particolarità elvetiche. Redigo inoltre newsletter quotidiane per la "Quinta Svizzera". Dopo gli studi in scienze della comunicazione, ho lavorato come reporter per radio e televisioni private. Dal 2002 lavoro presso SWI swissinfo.ch in diverse funzioni. Altra lingua: 1 IT originale Français fr Comment la Suisse est devenue une nation du café sans en cultiver Di più Comment la Suisse est devenue une nation du café sans en cultiver

La Svizzera ha realizzato con il caffè qualcosa di economicamente contrario a ogni logica: collocarsi subito dietro al Brasile con un valore delle esportazioni di circa 3,3 miliardi di franchi negli ultimi anni. Una cifra che posiziona la Svizzera davanti a giganti come Colombia, Etiopia o Vietnam, tutti Paesi che non solo coltivano caffè ma forniscono i chicchi torrefatti nella Confederazione.

Grazie a questa posizione, l’industria svizzera genera buoni margini: secondo il Barometro del commercioCollegamento esterno dell’Università di San Gallo, i chicchi di caffè – il cosiddetto “caffè verde” – vengono importati in Svizzera a circa cinque dollari al chilo. Quando escono dalle aziende elvetiche di torrefazione, il loro valore sale a 26,80 dollari al chilo.

Questo margine fa del caffè il principale prodotto di esportazione agricola della Svizzera, con una quota di circa il 33%. Il caffè supera anche prodotti tradizionalmente venduti all’estero come il formaggio o il cioccolato.

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In termini di quantità esportate, la Svizzera è leggermente dietro a Italia e Germania, come osserva il Governo olandese in un’analisi del potenziale di mercato della ConfederazioneCollegamento esterno nel settore del caffè. Tuttavia, la specializzazione in prodotti di fascia alta e porzionati spiega perché la Svizzera superi questi due Paesi nel valore delle esportazioni.

L’analisi spiega che il caffè verde viene trasportato quasi sempre lungo il fiume Reno. I chicchi arrivano dapprima nei porti di Anversa, Rotterdam o Amburgo e sono poi caricati su navi che percorrono il Reno fino a Basilea, dove si sono insediate molte grandi società di commercio di caffè.

Il miracolo della “trasformazione sostanziale”

Ma perché il caffè, che nella Confederazione è semplicemente torrefatto, può riportare una croce svizzera sulla confezione? Il segreto del successo sta in una sottigliezza giuridica chiamata “trasformazione sostanziale” (“substantial ransformation”). Secondo il diritto commerciale internazionale, un prodotto acquisisce l’origine del Paese in cui è stato trasformato in modo decisivo.

La qualità della tostatura dei chicchi determina se un caffè sarà buono o meno. Keystone / Gaetan Bally

Nel caso del caffè, le autorità doganali di tutto il mondo hanno stabilito che la torrefazione costituisce una tale trasformazione, contribuendo a rendere la Svizzera uno dei principali Paesi del caffè a livello mondiale.

La “Coffee Valley” e la precisione svizzera

Ma non ci sono solo i chicchi. Attorno al Lago Lemano e nella Svizzera orientale si sono sviluppati ecosistemi spesso definiti “Coffee Valley”. Qui si trovano giganti dell’agroalimentare come Nestlé (con Nescafé e Nespresso), come pure le aziende tecnologicamente più avanzate del settore.

Oltre al secondo posto nell’esportazione di caffè, la Svizzera domina incontrastata il mercato delle macchine da caffè: circa il 70% di tutte le macchine vendute nel mondo proviene dalla Confederazione. Sono prodotte da leader del settore come Jura, Schaerer o Thermoplan. Quest’ultima, ad esempio, fornisce tutte le macchine da caffè per le filiali della catena Starbucks.

Il logo del produttore di macchine da caffè Thermoplan presso la sua sede centrale e stabilimento produttivo a Weggis, nel Cantone di Lucerna. Urs Flüeler / Keystone

Dietro a questo successo economico ci sono anche aziende fornitrici svizzere che realizzano componenti di alta precisione. Questi materiali, spesso fatti di plastica, devono resistere a pressioni estreme fino a 20 bar e temperature di 100 °C, condizioni necessarie per ottenere un buon caffè.

>> In questo articolo raccontiamo la storia delle macchine da caffè svizzere:

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Il mercato delle materie prime

Il fatto che la Svizzera sia diventata una piazza internazionale della compravendita di caffè è legato anche al suo ruolo nel commercio globale di materie prime. Secondo il Barometro dell’Università di San Gallo, dal 60% al 70% del commercio mondiale di caffè verde è gestito da uffici in Svizzera.

Gli oltre 40 membri dell’Associazione svizzera di commercio del caffè controllano più della metà del caffè verde commercializzato nel mondo.

Caffè in tutte le varianti possibili: lo scaffale di un negozio Nespresso a Winterthur, nel Cantone di Zurigo. Gaetan Bally / Keystone

Il caffè in capsule come motore di crescita

Il forte aumento delle esportazioni a partire dai primi anni 2000 è dovuto soprattutto al successo delle capsule di caffè. Il leader di mercato Nespresso produce le sue capsule vendute in tutto il mondo esclusivamente in tre fabbriche in Svizzera.

La Svizzera è inoltre un importante esportatore di caffè solubile e di altre specialità trasformate nel segmento dei beni di lusso.

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I lati oscuri del business del caffè

Quando si sottolineano i successi della Svizzera come Paese del caffè, non bisogna dimenticare che questo commercio ha radici nel colonialismo. La Confederazione non possedeva colonie, ma importanti famiglie elvetiche erano proprietarie di piantagioni.

Ad esempio, la famiglia Escher deteneva una piantagione di caffè a Cuba, “dove schiavi sorvegliati da cani dovevano lavorare 14 ore al giorno”, come riporta la Schweizer RevueCollegamento esterno. Alfred EscherCollegamento esterno è considerato uno degli artefici della Svizzera moderna.

Famiglie elvetiche erano coinvolte anche nella logistica, inclusi il trasporto di schiavi e di caffè. “Un commercio triangolare”, come lo ha definito in un podcast sul tema Dominik Flammer, ricercatore dell’alimentazione, autore e curatore del Culinarium Alpinum di Stans (Nidvaldo).

Un sorvegliante osserva alcune lavoratrici mentre piantano piantine di caffè sull’isola indonesiana di Sumatra. Foto scattata tra il 1926 e il 1932. ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Oggi il settore continua a lottare contro questi problemi d’immagine collegati al passato. Nei Paesi produttori persistono criticità ambientali e sociali. Dopo l’introduzione da parte dell’Unione Europea di un regolamento sui prodotti legati alla deforestazione, è stata creata una piattaforma svizzeraCollegamento esterno per il caffè sostenibile.

L’obiettivo è di migliorare le condizioni di vita dei piccoli agricoltori e agricoltrici e di rendere più trasparenti le catene di approvvigionamento attraverso progetti mirati. Il settore del caffè si è ispirato a modelli già esistenti nel commercio del cacao.

Nonostante un finanziamento pubblico, alcune voci criticheCollegamento esterno dubitano del successo dell’iniziativa. Questo modello, sostengono, si basa sulla volontarietà anziché su obblighi legali vincolanti.

Lo sguardo all’industria svizzera del caffè e alla sua storia mostra come questo commercio sia interconnesso a livello mondiale e continui ad avere effetti e a sollevare critiche. L’ultimo capitolo della “saga del caffè” svizzero è quindi tutt’altro che concluso.

A cura di Balz Rigendinger

Tradotto con il supporto dell’IA/lj

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