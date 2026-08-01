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Cosa hanno in comune la Svizzera e i Moschettieri… oppure no

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Gestisco e sviluppo i canali social di Swissinfo in tutte le lingue nazionali. In qualità di social media manager e specialista di contenuti digitali, propongo notizie d’attualità, approfondimenti e articoli esplicativi su politica e cultura in quattro lingue, destinati alla “Quinta Svizzera”.

Nata e cresciuta in Italia, Sara ha vissuto nel Regno Unito per qualche anno e poi si è trasferita a Berna. Come giornalista ama ascoltare le storie delle persone e portare le news sui social, specialmente se si tratta di diritti umani e cambiamento climatico.

“Uno per tutti, tutti per uno” è il motto nazionale non ufficiale della Svizzera. La frase si diffuse durante la nascita dello Stato federale nel XIX secolo ed è diventata un simbolo dell’unione tra i Cantoni. In questo senso, rappresenta il principio guida del federalismo svizzero.

Scoprite di più sul motto nazionale non ufficiale della Svizzera nell’articolo:

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“Uno per tutti, tutti per uno”, il motto (ufficioso) che spiega la Svizzera

Questo contenuto è stato pubblicato al Non è ufficiale, ma anche la Svizzera ha un motto. Strettamente legato ai più noti miti di fondazione della Nazione, la frase “Unus pro omnibus, omnes pro uno” è uno degli ingredienti del collante invisibile che tiene insieme il Paese fin dagli albori dello Stato federale.

Di più “Uno per tutti, tutti per uno”, il motto (ufficioso) che spiega la Svizzera

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