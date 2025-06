Cosa rivelano le scale per gatti sulla Svizzera

Scaletta a zigzag lungo la parete della casa che permette al gatto di andare al secondo piano. Una sorta di recinzione nella zona superiore protegge il gatto da cadute. Brigitte Schuster

Serie La Svizzera insolita , Episodio 6: Chi visita Berna rimane spesso sorpreso dalla quantità e varietà di scalette per gatti che corrono sulle facciate delle case. “Ma sono sicure?” è una delle reazioni più comuni. A chi giovano di più queste strutture: ai gatti o ai loro padroni (o servitori)? E perché ce ne sono così tante in Svizzera?

“La Svizzera potrebbe essere il posto migliore al mondo per essere un gatto domestico”, scriveva il National GeographicCollegamento esterno nel 2019.

Il reportage era dedicato al libro Arcatecture – Swiss Cat LaddersCollegamento esterno della fotografa, scrittrice e graphic designer tedesca Brigitte Schuster, che ha ammesso di essere rimasta “sbalordita” quando si è trasferita a Berna.

Una scala che raggiunge il terzo piano. Una delle più alte viste a Berna. Brigitte Schuster

“Questo ritratto della cultura bernese delle scale per gatti non è solo una celebrazione della cura e dell’ingegno dei proprietari. Offre anche uno spaccato del tessuto sociale dei quartieri bernesi”, scrive nell’introduzione al suo libro.

Tra gli elementi ricorrenti nei cortili e giardini della capitale elvetica: bandiere antinucleari, vasche da bagno trasformate in fioriere, attrezzi da giardino, graffiti, giocattoli, decorazioni natalizie, biciclette, oggetti usati offerti gratuitamente e, soprattutto, i sacchi blu ufficiali per i rifiuti della città. “Si trovano persino palme!”

Brigitte Schuster

Il libro analizza le scale per gatti da un punto di vista sociologico, architettonico ed estetico. Contiene oltre 100 fotografie scattate in città, che spaziano da strutture semplici a soluzioni tecnicamente sofisticate e, a volte, vertiginose.

Non sorprende che la combinazione tra gatti e design accattivante abbia attirato l’attenzione dei media. The GuardianCollegamento esterno, ad esempio, ha osservato che “rampe e scale strategicamente posizionate per i gatti urbani sono di gran moda a Berna”.

Due scale per gatti collegano diversi tetti. Brigitte Schuster

Secondo SwissCommunityCollegamento esterno, il sito dell’Organizzazione degli svizzeri all’estero, queste scale sono “un fenomeno tipico ma trascurato dello sviluppo urbano svizzero. In nessun altro luogo al mondo si integrano così discretamente nel paesaggio urbano, con una tale varietà di design”.

Le strutture vanno da scale a chiocciola a ponti stretti e traballanti, da rampe a zig-zag artisticamente progettate a balconcini pelosi avvitati alle facciate.

A sinistra: il modello della cosiddetta “semplice scala per galline” è usato qui per guadagnare in altezza. A destra: una scala a chiocciola. / Brigitte Schuster

Due milioni di gatti

In Svizzera vivono circa due milioni di gatti (su una popolazione umana di nove milioni), di cui circa un decimo è randagio, secondo la fondazione animalista Tier im Recht. A differenza degli Stati Uniti, dove questi felini vivono prevalentemente in casa, in Europa – e in particolare in Svizzera – molti possono uscire grazie a scale e sportelli.

“In molte città e villaggi svizzeri si trovano strutture insolite il cui unico scopo è facilitare il movimento libero degli animali domestici”, scrive Schuster. “A Berna, le scale per gatti contribuiscono all’identità visiva della città, in particolare al carattere delle sue strade”.

Il gatto domestico che vive qui può salire dall’albero, passare alla scala e da lì al balcone. Brigitte Schuster

Una delle ragioni, suggerisce, è il traffico relativamente moderato. Ma il motivo principale per cui i gatti sono l’animale domestico numero uno in Svizzera è che due terzi della popolazione vive in affitto – e i proprietari preferiscono gatti silenziosi a cani rumorosi.

KEYSTONE/Gaetan Bally

Tuttavia, se si è in affitto e se si vuole installare una scala, bisogna ottenere il permesso del proprietario. “Il diritto di locazione non menziona gli animali domestici, tanto meno le scale per gatti, quindi si applica il contratto di affitto”, spiega 20MinutenCollegamento esterno, rispondendo alla domanda di un lettore. Il contratto in generale stipula che “si ha il diritto d’installare una scala per gatti solo se è a prova di ladri e non è vistosa”. La definizione di “vistosa” però è flessibile, rileva il giornale.

Inoltre, serve anche il consenso dei vicini se la scala passa vicino a finestre o balconi altrui. “Dopotutto, non è realistico pensare di poter impedire a un gatto di esplorare la casa del vicino attraverso finestre o porte aperte”.

“Tipicamente svizzere”

Come Schuster, anche chi scrive è rimasto colpito dalla creatività delle scale quando è arrivato per la prima volta a Berna. Alcune sembrano uscite da un disegno di Heath Robinson o Rube Goldberg.

Io e mia moglie abbiamo avuto scale per gatti nei nostri ultimi due appartamenti a Berna. Tenere in casa animali abituati a uscire non è divertente per nessuno.

Nel vecchio appartamento, con due mici, avevamo una scala tipo “scala da pollaio” coperta (compare a pagina 166 del libro di Schuster!). Uno dei due, Sam, l’ha usata subito. L’altro, Buddy, scendeva volentieri ma aveva un blocco psicologico nel risalire.

Abbiamo passato diverse serate a sventolare salsicce legate a uno spago. Ma non dimenticherò mai quando è rientrato con nonchalance una sera, mentre guardavamo la TV. Finalmente! Niente più miagolii alle 3 del mattino.

“I proprietari si identificano con i loro gatti – scrive Schuster. Il padrone svizzero, amante della libertà e sicuro di sé, usa la scala per proiettare i propri bisogni e comportamenti sull’animale. Ma, al di là della proiezione, entrambi ne traggono beneficio. Le scale offrono libertà: i gatti possono entrare e uscire da soli, e i padroni non devono essere a casa per farli rientrare”.

Naturalmente, anche altri gatti potrebbero apprezzare la tua scala e autoinvitarsi. Noi abbiamo dovuto installare uno sportello attivato da microchip dopo che un gatto del vicino ha iniziato a tirarci lo sciacquone nel cuore della notte come se fosse un flipper.

Sam tiene d’occhio la situazione dal suo trespolo. Susan Misicka

Ma in generale, le scale per gatti sono una gioia: quella attuale gira intorno alla casa ed è colorata come le persiane.

“In alcuni casi, queste strutture diventano parte integrante dell’edificio. In altri, sembrano fuori posto”, conclude Schuster. “Comunque sia, occupano un posto importante nell’ambiente visivo e hanno un significato, rendendole veri e propri reperti culturali. Le scale per gatti come strutture esterne non esistono ancora in tutto il mondo. Per questo sono speciali… e tipicamente svizzere”.

Articolo a cura di Samuel Jaberg

Traduzione con il supporto dell’IA/mar

