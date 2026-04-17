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La Svizzera insolita

“Eierläset”: il rito primaverile con cui i villaggi svizzeri scacciano l’inverno

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Mi focalizzo sul giornalismo di servizio. Sono responsabile della “Guida all’emigrazione” e partecipo a progetti di marketing e altri compiti editoriali. Svizzera francese a Zurigo e diplomata presso ZHAW. Ho lavorato precedentemente come redattrice e conduttrice per piattaforme come SonntagsBlick, BlickTV e Watson.

Gestisco e sviluppo i canali social di Swissinfo in tutte le lingue nazionali. In qualità di social media manager e specialista di contenuti digitali, propongo notizie d’attualità, approfondimenti e articoli esplicativi su politica e cultura in quattro lingue, destinati alla “Quinta Svizzera”.

Avete mai visto come si scaccia l’inverno in Svizzera?   

In alcuni villaggi la primavera non viene semplicemente attesa: va conquistata.  

Durante la tradizione dell’Eierläset, l’inverno e la primavera si sfidano. Uova volano per aria, uomini adulti in costumi stravaganti si azzuffano in bizzarre lotte – e l’intero villaggio partecipa al divertimento. Nella maggior parte dei comuni l’evento si svolge la Domenica in albis, ovvero la domenica dopo Pasqua.  

Spoiler: alla fine vince sempre la primavera.

Leggete il nostro articolo per saperne di più:

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