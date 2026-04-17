“Eierläset”: il rito primaverile con cui i villaggi svizzeri scacciano l’inverno
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Mi focalizzo sul giornalismo di servizio. Sono responsabile della “Guida all’emigrazione” e partecipo a progetti di marketing e altri compiti editoriali.
Svizzera francese a Zurigo e diplomata presso ZHAW. Ho lavorato precedentemente come redattrice e conduttrice per piattaforme come SonntagsBlick, BlickTV e Watson.
Gestisco e sviluppo i canali social di Swissinfo in tutte le lingue nazionali. In qualità di social media manager e specialista di contenuti digitali, propongo notizie d’attualità, approfondimenti e articoli esplicativi su politica e cultura in quattro lingue, destinati alla “Quinta Svizzera”.
Avete mai visto come si scaccia l’inverno in Svizzera?
In alcuni villaggi la primavera non viene semplicemente attesa: va conquistata.
Durante la tradizione dell’Eierläset, l’inverno e la primavera si sfidano. Uova volano per aria, uomini adulti in costumi stravaganti si azzuffano in bizzarre lotte – e l’intero villaggio partecipa al divertimento. Nella maggior parte dei comuni l’evento si svolge la Domenica in albis, ovvero la domenica dopo Pasqua.
Spoiler: alla fine vince sempre la primavera.
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“Eierläset”: il rito primaverile con cui i villaggi svizzeri scacciano l’inverno
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Nel nord-ovest della Svizzera sopravvive una tradizione: l’Eierläset. Le uova vi occupano un posto d’onore, ma ogni villaggio celebra questa usanza legata alla fertilità a modo suo.
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