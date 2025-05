Il Böögg, l’esplosivo pupazzo di neve chiaroveggente della Svizzera

È uno di quei giorni. Keystone / Alessandro Della Bella

Serie La Svizzera insolita , Episodio 33: Più velocemente esplode la testa del Böögg, piena di dinamite, più calda sarà l’estate. Questa è la teoria. Ma da dove nasce questa tradizione e – cosa ancora più importante – quanto è accurata?

Ogni anno, alle 18:00 di un lunedì di aprile (quest’anno il 28 del mese), un pupazzo di neve di stoffa e legno viene dato alle fiamme sulla Sechseläutenplatz di Zurigo. Ma non si tratta di un pupazzo di neve qualunque. Questo è il Böögg, il protagonista assoluto del Sechseläuten, una tradizionale festività primaverile di Zurigo.

Il Böögg sulla sua pira nel 2024. La cerimonia di accensione è stata cancellata all’ultimo minuto a causa dei forti venti. Keystone / Michael Buholzer

Il Sechseläuten, che significa “il rintocco delle sei”, ha origini diverse. Da un lato, si basa su usanze legate al fuoco associate all’equinozio di primavera, durante le quali i ragazzi bruciavano fantocci di paglia fatti da loro, con maschere spaventose – i “Bööggen”, legati etimologicamente alla fingura del Babau. Dall’altro, i membri delle corporazioni regolavano l’orario di lavoro con il suono delle campane: in inverno artigiani e commercianti lavoravano fino alle 17:00, in estate fino alle 18:00.

Nel 1892 entrambe le tradizioni si fusero, e dal 1902 bruciare un pupazzo di neve – simbolo dell’inverno – è diventato una parte fissa del rito del Sechseläuten.

Condotto al suo destino nel 1943. Keystone-SDA

La parata con le diverse corporazioniCollegamento esterno prende il via alle 15:00. Circa 3’500 partecipanti in costume, accompagnati da 50 carri trainati da cavalli e 30 bande musicali, sfilano per le vie della città fino alla Sechseläutenplatz. L’evento – culminante con il rogo del Böögg – richiama decine di migliaia di spettatori, tra cui numerosi esponenti della politica, dell’economia, dello sport e della cultura. Sono inoltre centinaia di migliaia le persone che assistono allo spettacolo in televisione.

Cavalcando intorno al Böögg, tra il 1933 e il 1936. Keystone-SDA

Alle 18:00, al sesto rintocco delle campane della cattedrale del Grossmünster, si accende la pira sotto il Böögg, posizionato su un trono alto dieci metri. I cavalieri girano intorno al pupazzo in fiamme fino all’esplosivo gran finale.

Böögg di riserva

Le cose non sono sempre andate lisce. Nel 1923 piovve così tanto che il Böögg, inzuppato d’acqua, non prese fuoco.

Nel 1993, il Böögg fece un salto verso la libertà. La sua testa fu lanciata di nuovo nel fuoco. Keystone-SDA

Nel 1941, la politica agricola della Svizzera durante la guerra richiese l’uso del campo dove avveniva il rogo per coltivare cibo, quindi il Böögg fu risparmiato. L’anno successivo non fu altrettanto fortunato, anche se, poiché la zona veniva ancora utilizzata per coltivare patate, la folla dovette mantenere una certa distanza. Nel 1943, la terra era ancora necessaria per la produzione di cibo, quindi il Böögg fu spostato sulla diga nel porto di Enge, dove l’anno successivo finì nel Lago di Zurigo. Fu recuperato e la sua testa fu gettata nel fuoco. Che modo di andarsene!

Nel 1944, la pira fu costruita nel porto di Enge. Purtroppo, il Böögg cadde in acqua e dovette essere recuperato. Keystone-SDA

Chi avrebbe mai pensato che un pupazzo di neve potesse essere politico? Nel 2006, il Böögg fu rapito da “rivoluzionari” di sinistra pochi giorni prima del Sechseläuten. In un’incursione notturna, sfondarono una finestra del garage dove era conservato e lasciarono al suo posto un coniglietto di cioccolato pasquale e un emblema di falce e martello, dichiarando che il pupazzo di neve “ne aveva abbastanza di metterci la testa per i capitalisti”. Da allora, diversi Böögg di riserva sono stati mantenuti pronti, con quello principale custodito in una banca vicino alla Sechseläutenplatz.

Nel 2020 e nel 2021, la parata del Sechseläuten fu cancellata a causa del Covid, tornando alla normalità il 25 aprile 2022. Sebbene il Böögg avesse saltato un anno nel 2020, nel 2021 il rogo fu celebrato in una gola, senza pubblico, nel canton Uri. L’evento fu trasmesso in diretta televisiva.

L’anno scorso forti venti costrinsero gli organizzatori, preoccupati per le scintille e le braci volanti, ad annullare l’accensione proprio prima di dar fuoco al pupazzo. “Avrebbe potuto causare un panico di massa,” dichiarò all’epoca Felix Boller, presidente del Comitato delle Corporazioni di ZurigoCollegamento esterno.

Tuttavia, il Böögg non la scampò: due mesi dopo fu bruciato a Heiden, nel canton ospitante di Appenzello Esterno. Il pupazzo esiliato si rivelò particolarmente resistente: sebbene la pira si fosse consumata relativamente rapidamente nonostante le condizioni umide, ci volle un po’ di tempo affinché le spalle e la testa prendessero fuoco. Quest’ultima esplose dopo 31 minuti e 28 secondi, predicendo una stagione estiva mediocre. E non aveva poi tanto torto.

Scientificamente discutibile

Sebbene la capacità del Böögg di prevedere il tempo sia altalenante, ogni tanto riesce ad azzeccare qualche previsione.

“È degno di nota che, in vista dell’estate calda del 2003, il Böögg fosse esploso dopo solo cinque minuti e 42 secondi,” ha scritto l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera)Collegamento esterno. “Tuttavia, questo è ovviamente stato un puro caso. Le previsioni del Sechseläuten non sono comparabili a un’analisi climatologica.”

Il tempo più breve mai registrato è stato di 5 minuti e 7 secondi nel 1974, mentre il più lungo è stato di esattamente 57 minuti nel 2023.

Temperatura media dell’estate sull’Altopiano svizzero in funzione del tempo impiegato dal Böögg per bruciare, dal 1965, accompagnato dalla linea della regressione lineare. In rosso sono indicate le estati più calde dall’inizio delle misurazioni nel 1864. meteosvizzera.ch

“Prima della seconda estate più calda del 2022, il Böögg esplose solo dopo quasi 40 minuti. Prima della terza e quarta più calde del 2018 e del 2015, il tempo di combustione fu tra i 20 e i 21 minuti. In questi tre anni, il Böögg fu un pessimo previsore. Anche nel 2019, con la quinta estate più calda mai registrata, non diede una previsione accurata, bruciando per poco meno di 18 minuti.”

Secondo MeteoSvizzera, “non è sorprendente” che il Böögg abbia un così scarso rendimento come previsore. “Come può un pupazzo di neve di stoffa dato alle fiamme avere buone qualità predittive?” hanno commentato.

“In realtà, il tempo di combustione dipende dalla costruzione della pira, dall’umidità della legna da ardere e dalle condizioni meteo del giorno del Sechseläuten. Ultimo ma non meno importante, c’è il fattore cruciale della quantità di accelerante usato,” hanno spiegato.

“Nonostante ciò, sebbene la previsione estiva del Böögg non possa essere supportata scientificamente, Zurigo sicuramente non farebbe a meno del suo oracolo.”

Articolo a cura di Samuel Jaberg/ds

Tradotto con il supporto dell’IA/mrj

