Il cervelat, la “salsiccia nazionale svizzera”

Tra il 2006 e il 2008, la crisi della mucca pazza ha fatto venire i sudori freddi agli e alle amanti del cervelat. Il problema era legato ai budelli naturali, indispensabili per conferire al cervelat la sua consistenza e la sua tenuta. Questi ultimi provenivano allora quasi esclusivamente dal Brasile, ma le autorità svizzere ne hanno vietato l’importazione per motivi sanitari.

Questa mancanza di budelli, che minacciava l’esistenza stessa del cervelat, è stata vissuta come un dramma nazionale. Ampiamente commentata dai media dell’epoca, la penuria ha persino dato adito a interventi parlamentariCollegamento esterno che intimavano al Consiglio federale di reagire.

Alla fine, l’importazione è potuta riprendere a condizioni molto severe e la celebre salsiccia è stata salvata. Oggi, la maggior parte dei budelli per cervelat proviene ancora dal Brasile, ma i produttori si riforniscono anche in Uruguay, Argentina o Paraguay.

Il cervelat richiede un segmento preciso dell’intestino tenue di bue e la Svizzera semplicemente non ne produce abbastanza per garantire un approvvigionamento stabile. Il patrimonio bovino è troppo esiguo, i macelli troppo sparsi e i volumi recuperabili troppo bassi per alimentare una filiera dedicata.