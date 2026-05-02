Perché i velisti svizzeri sono tra i migliori al mondo

A velocità record attraverso l'Atlantico: Bernard Stamm solca le onde, 2001. Bernard Stamm

La Svizzera è un piccolo Paese lontano dal mare. Ciononostante, è annoverata tra le grandi nazioni della vela. Quali sono le ragioni di questo successo? Una panoramica sulle più audaci personalità della vela offre una risposta.

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La Svizzera è una nazione velica di rilievo. Questo status è legato al suo spirito inventivo, ma sicuramente anche alla forza finanziaria presente nel Paese, poiché la vela è uno sport costoso. Ciò è tanto più vero ai vertici mondiali, dove i limiti vengono portati all’estremo e l’usura dei materiali è elevata. A questo si aggiunge il Lago Lemano, che da generazioni offre il bacino ideale per le ambizioni marittime.

Uno sguardo alle eccellenze della vela svizzera mostra quanti confini dell’immaginabile i navigatori e le navigatrici di questo Paese senza sbocco al mare abbiano già superato in oceano.

Justine Mettraux, 1986 – la donna più veloce in mare

Justine Mettraux è cresciuta sul Lago Lemano. zvg

Già a 27 anni, Justine Mettraux aveva concluso la “Mini-Transat” al secondo posto, risultando la donna più veloce nella storia di questa competizione. In questa regata, i navigatori e le navigatrici in solitaria attraversano l’Atlantico con imbarcazioni di soli 6,50 metri di lunghezza. In quell’occasione, Mettraux lasciò un primo segno importante.

In seguito, ha completato come donna più veloce della storia anche la più dura regata in solitario al mondo, la Vendée Globe 2024 (si veda il riquadro sotto la voce “Alan Roura”). Questa competizione consiste in un giro del mondo senza scalo. Justine Mettraux ha impiegato 76 giorni per completarlo, ottenendo l’ottavo posto assoluto, dietro a imbarcazioni tecnicamente più sofisticate.

La velista ginevrina ha così raggiunto i vertici mondiali della vela. Al suo soprannome “Justine la Machine” (“Justine la macchina”) si è aggiunto nel 2025 il titolo ufficiale di “Velista mondiale dell’anno Rolex”. Un riconoscimento che nessun atleta svizzero di questa disciplina aveva mai ottenuto prima.

Alan Roura, 1993 – il networker

Alan Roura ha sempre vissuto sulle barche. zvg

Alan Roura trascorre la sua infanzia su barche a vela, istruito dai suoi genitori e dal mare. A 23 anni, nel 2016, partecipa per la prima volta alla Vendée Globe, come il velista più giovane in questa gara estrema.

La Vendée Globe – il monumento delle regate veliche La Vendée Globe è una circumnavigazione del mondo in solitaria, senza scalo e senza assistenza. La regata rappresenta una sfida fisica e mentale estrema per chiunque vi partecipi ed è considerata la prova definitiva nella vela d’altura. Dal 1992 si svolge ogni quattro anni.

Nel 2019, realizza la più veloce traversata atlantica in solitaria. Nel 2024, alla sua seconda partecipazione alla Vendée Globe, è di nuovo il concorrente più giovane.

Nel 2025, Roura riunisce attorno a sé una squadra di giovani talenti della vela svizzera, con cui partecipa all’Ocean Race Europe, una regata con imbarcazioni al limite del possibile. In questo “Swiss Offshore Team” si trovano al momento i velisti e le veliste emergenti più esperti e di maggior talento, tra cui Simon Koster, Elodie Mettraux (sorella di Justine) e Felix Oberle. L’imbarcazione svizzera è tecnicamente superata rispetto ad altre in questa gara, ma l’obiettivo di Roura è la costruzione di una squadra.

Per le regate del 2026, Alan Roura sta attualmente cercando una nuova barca e nuovi sponsor. Proprio in questo ambito ha dimostrato in passato una spiccata abilità.

Oliver Heer, 1988 – l’instancabile

Oliver Heer è un pioniere per la Svizzera tedesca. Richard Mardens

Dopo la prematura scomparsa nel 2014 del padre, grande appassionato di vela, l’allora ventiseienne Oliver Heer di Rapperswil punta tutto sulla vela professionistica. Si trasferisce in Inghilterra e impara il mestiere dai migliori specialisti.

Nel 2025 ha concluso la Vendée Globe come primo svizzero-tedesco, anche se piuttosto distanziato. Heer ha partecipato con uno dei budget più modesti tra tutte le persone in gara. Il suo obiettivo era arrivare al traguardo.

Ora l’atleta di Rapperswil è riuscito ad acquistare l’ex imbarcazione di Justine Mettraux per rimetterla a nuovo. Heer gestisce questa barca da regata dall’Inghilterra e punta alle prime posizioni della Vendée Globe. Ha acquisito l’esperienza necessaria in numerose regate precedenti.

Pierre Fehlmann 1942 – il padrino

Pierre Fehlmann, qui all’arrivo a New York nel 1993, simboleggia la perfezione svizzera. zvg

Pierre Fehlmann è lo skipper svizzero che per primo ha attirato l’attenzione del mondo sulle capacità veliche elvetiche. È anche l’indiscusso padrino della vela d’altura svizzera. Ingegnere idraulico e Maggiore dell’esercito, non lascia nulla al caso.

È stato il primo svizzero a comprendere come reperire i cospicui budget necessari per questo sport dispendioso. Fehlmann convinse UBS a sponsorizzare la sua barca. Nel 1986, la “UBS Switzerland” vinse la Whitbread Round the World Race.

Fehlmann rimane l’unico al mondo ad aver completato questa prestigiosa regata per cinque volte consecutive come skipper, sempre con equipaggi interamente svizzeri. Li ha costruiti meticolosamente attorno a sé, proprio come Alan Roura fa oggi con il suo “Swiss Offshore Team”. Tra questi figuravano futuri specialisti della vela d’altura come Stève Ravussin.

La carriera agonistica di Fehlmann termina nel 1994, ma la sua fama di velista dalla precisione svizzera risuona ancora a lungo. Alla base di questa reputazione c’è una manovra al largo di Città del Capo, con cui Fehlmann distanziò tutti gli altri concorrenti di 16 ore.

“Abbiamo basato la nostra strategia su un’analisi computerizzata delle condizioni meteorologiche degli ultimi quattro anni”, spiegò in seguito. Era il 1985, l’epoca dei floppy disk.

Dominique Wavre, 1955 – dieci volte intorno al mondo

Dominique Wavre con la compagna Michèle Paret nel 2011. zvg

Inizialmente, il ginevrino Dominique Wavre fa parte dell’equipaggio di Pierre Fehlmann. Successivamente, completa per tre volte la Vendée Globe. Nel 2001, è il primo svizzero in assoluto a portarla a termine. Nel 2004 ottiene il miglior risultato di uno skipper svizzero, classificandosi quarto. Ad oggi, ha completato un totale di dieci circumnavigazioni del globo in regata.

Wavre disputa numerose regate anche con la sua compagna di vita Michèle Paret: “Lei è al timone, io regolo le vele”, disse una volta.

Bernard Stamm, 1963 – lo spericolato

Sempre al limite: Bernard Stamm. zvg

Anche Bernard Stamm inizia la sua carriera velica come membro dell’equipaggio di Pierre Fehlmann. Guardia forestale di formazione, respira per la prima volta l’aria di mare come marinaio su navi da carico. Entra nella storia nel 2001, quando batte il record della traversata atlantica. Nel 2005 stabilisce il record mondiale per la circumnavigazione più veloce: 50 giorni e 20 ore. Nel 2017 migliora questo tempo di 10 giorni.

Tuttavia, la sfortuna sembra perseguitarlo. Una volta perde la chiglia, sopravvive a collisioni, avarie e tempeste. Oggi afferma: “O riesci a controllare le forze che agiscono sulla barca, oppure qualcosa si rompe”.

Mathis, Yvan e Laurent Bourgnon

Mathis Bourgnon (a sinistra) con il padre Yvan Bourgnon (al centro) e lo zio Laurent Bourgnon. zvg

Anche Laurent Bourgnon (1966, a destra nella foto) passa per la “scuola” di Pierre Fehlmann. Nel 1994 vince la Route du Rhum in solitario. Già a 20 anni aveva attraversato l’Atlantico a bordo di un piccolo catamarano sportivo aperto.

Per quasi 20 anni detiene anche il record mondiale per la maggior distanza percorsa a vela in 24 ore. Bourgnon diventa anche pilota di rally, classificandosi decimo alla Parigi-Dakar. Dal 2015 è dato per disperso in seguito a un’immersione.

Laurent Bourgnon è cresciuto con suo fratello Yvan (1971) su una barca a vela e ha intrapreso con lui numerose avventure. Ora, a richiamare l’attenzione è Mathis Bourgnon, figlio di Yvan.

Nel 2025 Mathis ha vinto la Mini Transat, la regata transatlantica su piccole imbarcazioni, nella sua categoria, ed è considerato il prossimo grande talento della vela svizzera. Mathis dice di suo zio: “Laurent era una stella. Ho capito presto che le stelle, i grandi navigatori e le grandi navigatrici che ammiriamo, hanno tutti anche un lato oscuro”.

Ernesto Bertarelli, 1965 – l’investitore appassionato

Ernesto Bertarelli durante un allenamento sul Lago Lemano. Elisabeth Real / Keystone

Nell’elenco delle imprese svizzere in mare non può mancare il miliardario ginevrino Ernesto Bertarelli. Fonda la società velica Alinghi e recluta per ogni posizione, a bordo e a terra, le migliori persone disponibili al mondo. Così, Alinghi vince nel 2003 e nel 2007 l’America’s Cup, la più antica regata velica del mondo.

Bertarelli, cresciuto sul Lago Lemano, sognava fin da bambino di partecipare a questa prestigiosa regata. E infatti, in entrambe le vittorie, era a bordo come navigatore. Parte del successo di Alinghi è dovuta anche alla stretta collaborazione con il Politecnico federale di Losanna (EPFL) per lo sviluppo dei materiali.

Ancora oggi, Ernesto Bertarelli investe milioni nell’America’s Cup. Le imbarcazioni in questa competizione raggiungono ormai velocità di 100 chilometri orari e continuano a spingere in avanti la tecnologia velica.

Così come la Formula 1 è stata a lungo il riferimento e il laboratorio per l’industria automobilistica, queste regate costituiscono il campo di sperimentazione per il futuro della navigazione, ben oltre la semplice vela.

A proposito, anche Dona Bertarelli, sorella di Ernesto, ha compiuto grandi imprese. Ha sempre navigato con equipaggi femminili. Per anni è stata la donna più veloce ad aver circumnavigato il globo a vela. Con il suo catamarano “Ladycat”, nel 2010 ha vinto la regata in acque interne più competitiva del mondo. In questo modo ha spianato la strada a molte donne verso la vela d’eccellenza; a bordo della “Ladycat” c’era anche Justine Mettraux.

Articolo a cura di Samuel Jaberg

Tradotto con il supporto dell’IA/mrj

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