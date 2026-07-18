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Perché la Svizzera è considerata la patria del minigolf

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Gestisco e sviluppo i canali social di Swissinfo in tutte le lingue nazionali. In qualità di social media manager e specialista di contenuti digitali, propongo notizie d’attualità, approfondimenti e articoli esplicativi su politica e cultura in quattro lingue, destinati alla “Quinta Svizzera”.

Mi focalizzo sul giornalismo di servizio. Sono responsabile della “Guida all’emigrazione” e partecipo a progetti di marketing e altri compiti editoriali. Svizzera francese a Zurigo e diplomata presso ZHAW. Ho lavorato precedentemente come redattrice e conduttrice per piattaforme come SonntagsBlick, BlickTV e Watson.

er molte persone il minigolf è sinonimo di estate, proprio come il gelato o una giornata al lago o in piscina. Eppure, pochi sanno che la Svizzera ha avuto un ruolo fondamentale nella storia di questo sport. 

Nel 1954 l’architetto paesaggista Paul Bongni inaugurò ad Ascona il primo campo da minigolf standardizzato al mondo. Con le sue piste e i suoi ostacoli standardizzati, pose le basi del minigolf moderno come lo conosciamo oggi. Questa disciplina fa parte della cosiddetta famiglia del golf su pista, che comprende anche il golf miniatura, il cobigolf, lo sterngolf e il filzgolf. Dal Ticino, il gioco si è poi diffuso in tutto il mondo. 

Può sorprendere che proprio la Svizzera sia diventata la “patria del minigolf”. Ma la combinazione di precisione, standardizzazione e spirito d’innovazione si è rivelata una formula vincente.

Scoprite di più su questo sport nel nostro articolo:

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persona gioca a minigolf e un'altra tiene un ombrello

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Questo contenuto è stato pubblicato al Un architetto paesaggista svizzera ha avuto un ruolo fondamentale nella definizione delle regole del minigolf. Il primo “vero” impianto è stato creato ad Ascona, in Ticino.

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