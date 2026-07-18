Perché la Svizzera è considerata la patria del minigolf

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er molte persone il minigolf è sinonimo di estate, proprio come il gelato o una giornata al lago o in piscina. Eppure, pochi sanno che la Svizzera ha avuto un ruolo fondamentale nella storia di questo sport.

Nel 1954 l’architetto paesaggista Paul Bongni inaugurò ad Ascona il primo campo da minigolf standardizzato al mondo. Con le sue piste e i suoi ostacoli standardizzati, pose le basi del minigolf moderno come lo conosciamo oggi. Questa disciplina fa parte della cosiddetta famiglia del golf su pista, che comprende anche il golf miniatura, il cobigolf, lo sterngolf e il filzgolf. Dal Ticino, il gioco si è poi diffuso in tutto il mondo.

Può sorprendere che proprio la Svizzera sia diventata la “patria del minigolf”. Ma la combinazione di precisione, standardizzazione e spirito d’innovazione si è rivelata una formula vincente.

Scoprite di più su questo sport nel nostro articolo:

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