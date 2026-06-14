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Perché la Svizzera è considerata un Paese del caffè

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Gestisco e sviluppo i canali social di Swissinfo in tutte le lingue nazionali. In qualità di social media manager e specialista di contenuti digitali, propongo notizie d’attualità, approfondimenti e articoli esplicativi su politica e cultura in quattro lingue, destinati alla “Quinta Svizzera”.

Mi focalizzo sul giornalismo di servizio. Sono responsabile della “Guida all’emigrazione” e partecipo a progetti di marketing e altri compiti editoriali. Svizzera francese a Zurigo e diplomata presso ZHAW. Ho lavorato precedentemente come redattrice e conduttrice per piattaforme come SonntagsBlick, BlickTV e Watson.

Nata e cresciuta in Italia, Sara ha vissuto nel Regno Unito per qualche anno e poi si è trasferita a Berna. Come giornalista ama ascoltare le storie delle persone e portare le news sui social, specialmente se si tratta di diritti umani e cambiamento climatico.

In Svizzera non ne cresce neanche un chicco, eppure il Paese è il secondo esportatore mondiale di caffè. Com’è possibile?

La Svizzera importa grandi quantità di chicchi di caffè verde e li tosta sul proprio territorio. Questo processo costituisce una “trasformazione sostanziale” del prodotto. Secondo il diritto commerciale internazionale, il caffè può quindi essere considerato un prodotto svizzero.

Scoprite di più nel nostro video.

Ma il commercio del caffè ha anche un lato oscuro. Storicamente, è strettamente legato al colonialismo. Sebbene la Confederazione non abbia mai avuto colonie proprie, imprenditori elvetici sono stati coinvolti in piantagioni, reti commerciali e nel trasporto di persone ridotte in schiavitù.

Per saperne di più sulla Svizzera come Paese del caffè, leggete il nostro articolo.

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Una barista disegna un motivo con il latte caldo schiumato su un caffè macchiato

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Come la Svizzera è diventata un Paese del caffè

Questo contenuto è stato pubblicato al Solo il Brasile esporta più caffè della Svizzera. Come ha fatto un piccolo Paese, il cui clima rende impossibile la coltivazione del caffè, a diventare il secondo esportatore mondiale?

Di più Come la Svizzera è diventata un Paese del caffè

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