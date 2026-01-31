Soldi per una coda di topo: una tradizione svizzera in via di estinzione?

I topi campagnoli e le arvicole possono causare gravi danni alle colture. Keystone. Keystone

Hai un problema di roditori nei tuoi campi? Pagare un pifferaio non è più in voga, ma usufruire dei servizi di cacciatori di taglie, di solito bambini, pagando loro una piccola somma per ogni coda consegnata rimane una strategia ufficiale in alcune regioni della Svizzera.

“Catturare topi conviene!” annunciava una recente campagna nel bollettino comunale di Tübach, una località sul Lago di Costanza, nella Svizzera nordorientale. “Chiunque catturi un topo a Tübach può portare la coda come prova al deposito comunale e riceverà 1 franco per ogni coda.”

All’inizio di gennaio, il sindaco Michael Götte ha spiegato Collegamento esternoal St. Galler Tagblatt la ragione di questa campagna promozionale. “Offriamo taglie sui topi da sempre, ma lo scorso autunno abbiamo notato che durante l’anno non era stato versato neppure un franco. Volevamo ricordare alla popolazione questa opportunità”.

Non tenere sotto controllo il numero di topi o arvicole può causare seri problemi all’agricoltura. Le arvicole hanno uno dei più alti tassi riproduttivi tra i mammiferi: d’estate, una coppia può generare oltre 100 piccoli. Ogni pochi anni si verifica una “piaga dei topi”, racconta il quotidiano.

“L’alternativa sarebbe il veleno”

“La caccia ai topi da noi è una tradizione. Va avanti da sempre e ha dimostrato la sua efficacia”, affermava Peter Kindler in un articolo pubblicato nel 2017 da 20MinutenCollegamento esterno. L’allora sindaco di Sennwald, comune al confine con il Liechtenstein, indicava che l’anno precedente erano state consegnate 10’000 code, con una Mausschwanzprämie (taglia per coda di topo) di 1,50 franchi a coda. “L’alternativa sarebbe il veleno, ma danneggerebbe anche uccelli e altri animali”, aggiungeva Kindler. “Per questo la caccia resta il modo più naturale per eliminare i topi”.

Non solo topi I topi non sono gli unici animali per la cui eliminazione le autorità svizzere pagano qualche moneta. Anche sulle code delle talpe c’è una taglia. In questo videoCollegamento esterno (in francese) del 2022 della RTS, uno degli ultimi taupiers (cacciatore di talpe) della Svizzera romanda spiega come cattura talpe da 50 anni. Poi c’è il triste destino dei maggiolini. “Il maggiolino era considerato dannoso per l’agricoltura e la silvicoltura”, spiegano le autorità ginevrineCollegamento esterno. “Per questo, fino agli anni Cinquanta, venivano organizzate campagne di raccolta nei Comuni rurali come Meyrin. Queste ‘cacce’ vedevano protagonisti soprattutto i bambini, pagati qualche centesimo per ogni chilo di insetti. I coleotteri venivano poi bruciati, o versati in una fossa e ricoperti di calce dai dipendenti comunali”.

Fredy Schöb, ex sindaco della vicina Gams, la vede allo stesso modo. “Questo metodo non è solo ecologico, ma anche relativamente umano”. Nel 2016 Gams aveva a disposizione un budget annuale di 4’000 franchi per pagare le code di topo, budget che però non era sufficiente.

Dieci anni, è stato aumentato a 6’000 franchi, “ma tutti verranno pagati anche se il budget dovesse essere superato”, dichiara l’attuale sindaco, Manuel Schöb, a Swissinfo. La taglia resta di 1,50 franchi per coda, e nel solo 2025 ne sono state consegnate 6’499.

“A un certo punto, avevamo pensato di abolirla, ma c’è stata grande resistenza da parte della popolazione”, racconta il sindaco a 20Minuten. È una tradizione e un modo per bambine e bambini di arrotondare la paghetta, dice.

“Ti mantiene in forma”

Non solo i più piccoli si dedicano alla caccia. Il pensionato Andreas Schären, 67 anni, è finito sui giornali nel 2021 quando, a suo dire, aveva “mandato in rosso il budget comunale” perché era troppo bravo a procacciarsi code di topo, fino a 500 al mese. Di conseguenza, il comune di Remetschwil, nel canton Argovia, alla fine del 2021 ha smesso di pagare le taglie di 1 franco a coda.

“Il numero di code consegnate è improvvisamente esploso”, racconta in un articolo del BlickCollegamento esterno il segretario comunale, Roland Mürset. “In passato venivano consegnate circa 200 code all’anno; oggi la cifra a volte supera il doppio in un solo mese”. Risultato: la tradizione, vecchia di oltre 100 anni, è giunta al termine a Remetschwil.

“Lo trovo un vero peccato”, si rammarica il temibile (per i topi e le arvicole) Schären. “Cacciare topi è una buona attività all’aperto, ti mantiene in forma”. Spiega di aver cacciato topi nella fattoria di famiglia da bambino, ricevendo mezzo franco a coda. Quando è andato in pensione, ha ricominciato. “Il mio record giornaliero è 128. In totale, in due anni ho catturato più di 6’000 topi”, sostiene.

Esternalizzare è permesso. Keystone

Incentivo perverso?

A questo punto, economisti ed economiste potrebbero denunciare il rischio di “incentivo perverso” o del cosiddetto “effetto cobra” di questo sistema.

Quando la Regno Unito governava l’India, a Delhi c’era un problema con i cobra. Si decise quindi di pagare una taglia per ogni serpente ucciso. La popolazione si rese presto conto che era molto più facile (e sicuro) allevare cobra e ucciderli, piuttosto che andare a cacciarli. Quando i britannici scoprirono l’inganno, smisero di pagare e gli indiani liberarono i serpenti allevati, con il risultato che la popolazione di cobra esplose.

La veridicità di questa vicenda è discutibile, ma il “Grande massacro dei ratti di Hanoi” del 1902 è documentato, e più pertinente al caso svizzero. I cacciatori vietnamiti catturavano i ratti, tagliavano loro la coda, incassavano la ricompensa dal Governo francese e gettavano i ratti vivi e senza coda nelle fogne, affinché si riproducessero.

Sebbene gli incentivi perversi – ovvero, forieri di conseguenze indesiderate – siano un argomento interessante, non c’è alcun indizio che Andreas Schären o chiunque altro in Svizzera abbia allevato topi per incassare più facilmente e con l’inganno le taglie. Schären lavorava duramente, piazzando ogni mattina 72 trappole nei campi e controllandole più volte al giorno.

Tariffe variabili

L’articolo del St. Galler Tagblatt descrive i campi di un’azienda agricola da cui spuntano diversi paletti di segnalazione. “Io e mio fratello accompagnavamo nostro nonno nelle sue spedizioni di caccia ai topi e abbiamo imparato tutto da lui”, racconta il responsabile dell’azienda Thomas Fuchs al quotidiano.

Fuchs usa un cilindro metallico con una molla caricata, che viene inserito direttamente nella galleria scavata dal topo. Un topo che ci passa attraverso muore in pochi secondi. Queste trappole sono molto affidabili ma relativamente costose, spiega. “Se una volpe trascina via una trappola perché vuole mangiare il topo catturato, si rischia di perdere parecchio denaro”. Per questo, Fuchs le usa solo durante il giorno.

L’imprenditore agricolo cammina sul prato e controlla le trappole. Nelle prime due la molla è scattata, ma il topo è fuggito. Nella terza trova ciò che cercava: estrae dalla galleria un’arvicola morta. E la porta ai margini del bosco, dove una volpe la mangerà. “Se ne avessi molte, le porterei al punto di raccolta delle carcasse”, precisa. Prima di abbandonare il piccolo cadavere, rimuove la coda che porterà al deposito comunale per ricevere il pagamento.

Predatori naturali Un altro modo per controllare le popolazioni di topi è incoraggiare i predatori naturali. Rapaci, gatti, volpi, gheppi, civette e donnole sono ben contenti di cacciare roditori. Nei campi aperti, dove mancano gli alberi, si possono installare posatoi che facilitano la caccia per i rapaci, soprattutto in inverno. Siepi, cumuli di rami e pietre, strisce di erba non tagliata o margini forestali ben strutturati offrono alle donnole riparo, luoghi di riproduzione e percorsi sicuri tra le aree di caccia. La costruzione di nidi artificiali, ad esempio per gheppi e civette, può contribuire ad aumentare le loro popolazioni. (Fonte:St Galler TagblattCollegamento esterno)

Anche se non ci si arricchirà mai cacciando topi, alcune località pagano meglio di altre. I conti del 2026 del Comune di Ziefen, nel cantone di Basilea Campagna, prevedono una tariffa di 0,50 franchi a coda. Come già detto, Gams le paga invece 1,50 franchi l’una.

Qualche anno fa, Lauenen, incantevole comune vicino a Gstaad nell’Oberland bernese, ha raddoppiato la tariffa, da 0,50 a un franco. Il motivo? Il villaggio vicino, Saanen, aveva annunciato un aumento della somma pagata in cambio di una coda. Se Lauenen non fosse intervenuto, “ci sarebbe potuto essere del “Mäuseschwanztourismus” [turismo delle code di topo] verso Saanen”, ha spiegato al settimanale tedesco SpiegelCollegamento esterno il segretario comunale Andreas Kappeler. “E dovevamo prevenire questo rischio.”

Da allora, la tariffa a Lauenen è aumentata ancora e ora è di 1,50 franchi, ha confermato il Comune a Swissinfo.

Per i non residenti, “solo a determinate condizioni”

Il turismo delle code di topo è una novità anche per me, ma Franz Firla, in una sua rubrica per il Mülheimer Woche, un periodico pubblicato nellaCollegamento esterno Germania nordoccidentale, racconta di aver letto della situazione a Saanen e di aver scritto alle autorità locali: “Io e mia moglie stiamo programmando una vacanza a Saanen e vorremmo sapere se i turisti possono beneficiare della taglia per la cattura dei topi e, in tal caso, quali siano i mesi più favorevoli per la caccia”.

Neanche un’ora dopo, ha ricevuto una risposta: “Gentile signor Firla, in linea di principio maggio sarebbe un buon periodo per catturare topi, quando la neve è sparita alle basse e medie altitudini e l’erba non è ancora cresciuta. La compensazione è generalmente destinata ai residenti, ma potremmo fare un’eccezione alle seguenti condizioni: i topi devono essere catturati qui e l’agricoltore e proprietario del terreno deve essere d’accordo e accompagnarvi al punto di consegna per il pagamento della taglia. In tal caso è possibile, altrimenti no”.

Non è proprio la mia idea di vacanza romantica, ma dà un nuovo significato all’espressione “trappola per turisti”.

A cura di Samuel Jaberg/gw

Tradotto con il supporto dell’IA/Zz

