Un curioso effetto della democrazia: il divieto di automobili in Svizzera

Un ritratto di gruppo con un carro trainato da cavalli e un'automobile rimorchiata davanti al ristorante Krone nel quartiere nord di Coira, Masans. La foto è stata scattata tra il 1900 e il 1911. CC BY 3.0 / Stadtarchiv Chur

Immaginate di dover spegnere il motore al confine di un cantone, e che la vostra auto venga a quel punto trainata da cavalli. Nei Grigioni, è accaduto per un quarto di secolo. Tra il 1900 e il 1925 una maggioranza della popolazione si oppose con decisione all’automobile, scrivendo così un capitolo unico nella storia europea dei trasporti.

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Al confine cantonale era fine corsa. Invece di continuare a premere sull’acceleratore, le poche persone che all’epoca guidavano un’automobile rimanevano a guardare, mentre il veicolo veniva attaccato a due robusti buoi o cavalli. Solo nella forma di carro trainato, infatti, poteva continuare verso una destinazione nei Grigioni.

Ciò che sembra una scena di una commedia surreale fu realtà tra il 1900 e il 1925 nella più grande regione turistica della SvizzeraCollegamento esterno. Mentre il resto d’Europa si lasciava travolgere dall’ebbrezza della velocità, l’elettorato cantonale si pronunciò a più riprese per un divieto alla circolazione delle automobili, trasformando così i Grigioni in un “caso unico europeo”.

Un quarto di secolo senza motore

Il fenomeno del divieto di auto nei Grigioni è un esempio delle peculiarità di democrazia diretta e federalismo elvetici. In Svizzera i Cantoni sono autonomi in molti ambiti. Solo così i Grigioni poterono imporre, unici nel Paese, un divieto tanto radicale e duraturo.

Valle del Reno, Grigioni: la ditta Settelen di Basilea incaricata di un trasloco deve far trascinare il proprio veicolo da due cavalli. settelen.ch

Tutto ebbe inizio il 17 agosto 1900, quando il Governo cantonale, dopo numerosi reclami sui “mostri puzzolenti e rumorosi”, decise alla velocità della luce di vietare le automobili su tutte le strade.

Quella che inizialmente era nata come misura di sicurezza si trasformò ben presto in un vero e proprio scontro culturale. In totale, i grigionesi – all’epoca solo gli uomini avevano diritto di voto – furono chiamati dieci volte alle urne per esprimersi sull’autorizzazione delle automobili. Nove volte gli elettori respinsero qualsiasi allentamento del divieto, spesso con maggioranze schiaccianti.

Polvere, rumore e divisioni sociali

Le ragioni di questa resistenza erano tanto varie quanto le 150 valli del cantone. Da un lato vi erano solide preoccupazioni per la sicurezza: le strade strette e sterrate erano state costruite per diligenze e carri.

Le automobili, molto più veloci, sollevavano enormi nuvole di polvere e spaventavano i cavalli, il che poteva risultare letale sugli stretti sentieri di montagna.

Persino illustri ospiti delle terme come il premio Nobel per la fisica Wilhelm Conrad RöntgenCollegamento esterno temevano per la sicurezza dei quadrupedi e preferivano all’automobile una tranquilla carrozza privata.

Gioventù in vacanza estiva in montagna, intorno al 1904 a Parpan, nel canton Grigioni. Keystone

Ma dietro le preoccupazioni per la sicurezza si celava anche un conflitto sociale. L’auto era all’epoca vista come un “mezzo da esibizionisti” e un giocattolo dell’élite ricca delle città.

I contadini locali non vedevano perché dovessero pagare la costosa manutenzione delle strade solo perché turisti benestanti potessero avvolgerli in nuvole di polvere.

Inoltre, i vetturini temevano per il loro futuro. Anche la Ferrovia retica (RhB), nella quale il Cantone aveva investito molto denaro e che era entrata in funzione nel 1889, non desiderava una sgradita concorrenza su strada.

Sulle strade dei Grigioni si verificarono così scene assurde: l’imprenditore tedesco Karl August Lingner, inventore del collutorio Odol, possedeva all’epoca il castello di Tarasp in Bassa Engadina. Doveva far trainare da cavalli la sua limousine dal confine cantonale fino alla sua proprietà – solo all’interno del suo terreno poteva riavviare il motore.

Persino il primo proprietario d’auto grigionese, il gran consigliere Gaudenz Issler di Davos, nel 1897 decise dopo poco tempo di liberarsi del veicoloCollegamento esterno perché frustrato, avendo preso atto che le strade del cantone non si prestavano al suo utilizzo.

Questo veicolo era autorizzato a circolare nei Grigioni: un autopostale del 1923 su una strada di valico in Engadina. Albert Steiner / Getty Images

La Prima guerra mondiale e l’autopostale

La svolta arrivò infine con la Prima guerra mondiale. Poiché i cavalli furono requisiti per i bisogni dell’esercito e il foraggio scarseggiava, l’approvvigionamento della popolazione dovette essere garantito tramite trasporto su camion.

Anche i medici chiedevano a gran voce veicoli a motore per raggiungere più rapidamente i pazienti in casi d’emergenza che si verificassero in valli remote.

Un fattore decisivo fu inoltre l’introduzione dell’autopostale. Nel 1919 entrò in servizio la prima linea tra Reichenau e Flims. La popolazione iniziò così gradualmente a capire che il veicolo a motore non era solo un bene di lusso per le persone ricche, ma poteva anche facilitare la vita quotidiana e ridurre di molto i tempi di percorrenza.

Col tempo, anche le località turistiche presero a temere che sarebbero restate indietro rispetto ad altre regioni, se avessero continuato a mantenere quella che veniva definita una “chiusura medievale delle frontiere”.

Un manifesto elettorale aveva bisogno di parole incisive contro la nuova legge sulle strade del Cantone dei Grigioni, che avrebbe consentito la circolazione delle auto sulle strade. Public domain

Il 21 giugno 1925, la svoltaCollegamento esterno: nella decima votazione sul tema, gli uomini grigionesi abolirono il divieto di automobili con una risicata maggioranza di circa il 52%.

Malelingue sostennero che il risultato serrato fosse dovuto al fatto che molti contadini critici verso le auto si trovavano già con il bestiame sugli alpeggi e non furono dunque in condizione di votare.

Da fanalino di coda a capofila: i Grigioni oggi

Dopo l’abolizione del divieto, non ci furono più ostacoli all’avvento dei veicoli motorizzati. In soli sei anni il loro numero nel cantone si decuplicò.

Paradossalmente, oggi i Grigioni sono uno dei cantoni con la più alta densità automobilistica della Svizzera, con circa 126’000 autovetture per 200’000 abitantiCollegamento esterno.

Nelle regioni remote, l’auto è oggi indispensabile perché molte persone che abitano nel cantone possano partecipare alla vita sociale ed economica.

Tuttavia, i vecchi spiriti di resistenza non si sono del tutto spenti. Oggi, a distanza di cento anni, si torna a discutere di divietiCollegamento esterno – questa volta però nel contesto della protezione del clima, dell’inquinamento acustico e del sovraccarico dei passi alpini a causa del traffico di transito.

Città come Coira hanno creato zone senza autoCollegamento esterno e nel cantone in alcune giornate il traffico su uno dei cinque passi alpiniCollegamento esterno viene limitato a favore di chi pratica ciclismo o escursionismo.

Oltre cento anni fa il Canton Grigioni si oppose all’automobile per ragioni di sicurezza, economiche e culturali. Oggi, invece, alcune strade vengono temporaneamente liberate dal traffico automobilistico per promuovere la mobilità dolce e le esperienze turistiche.

A cura di Balz Rigendinger

Traduzione con il supporto dell’IA/tins

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