La Svizzera lancia appello a rispetto diritto umanitario in Siria

Keystone-SDA

Dopo la caduta del regime di Bashar al-Assad, la Svizzera ha invitato tutte le parti coinvolte nella guerra civile in Siria a rispettare il diritto internazionale umanitario. I civili devono essere protetti.

(Keystone-ATS) Le parti coinvolte devono lavorare per la pace e la riconciliazione, ha scritto su X il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Osservare la situazione

La Segreteria di Stato per la migrazione (SEM) ha sottolineato che le conseguenze del cambiamento dei rapporti di forza in Siria sulle procedure di asilo in Svizzera non sono ancora prevedibili. Secondo la SEM , i siriani che desiderano tornare nel loro Paese osserveranno prima di tutto l’evoluzione della situazione sul posto. E ci vorranno diverse settimane, o addirittura mesi, perché la nuova struttura e la sua stabilità prendano forma.

La SEM si aspetta anche che i rifugiati siriani che hanno trovato rifugio nei Paesi vicini, come Turchia, Libano e Giordania, siano i primi a tornare. La Turchia, ad esempio, ha accolto quasi tre milioni di rifugiati siriani negli ultimi anni.

Secondo i dati dell’Ufficio federale di statistica (UST), alla fine dello scorso anno vivevano in Svizzera circa 28’000 cittadini siriani. Dall’inizio della guerra civile, la Siria è uno dei principali Paesi di provenienza dei richiedenti asilo in Svizzera.

Una sessantina di svizzeri sul posto

Secondo il registro degli svizzeri all’estero del DFAE, una sessantina di persone provenienti dalla Svizzera sono ancora registrate in Siria. Un’altra persona è registrata come “di passaggio”, ha fatto sapere il DFAE a Keystone-ATS.

Fino a ieridomenica pomeriggio non erano pervenute richieste di assistenza consolare. Anche la linea diretta del DFAE per la Siria non ha ricevuto chiamate, secondo il DFAE.