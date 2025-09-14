The Swiss voice in the world since 1935
La Svizzera ottiene undici medaglie agli Euro Skills 2025

La Svizzera ha conquistato undici medaglie ai campionati europei delle professioni EuroSkills a Herning, in Danimarca. Ha vinto nuovamente la competizione, come annunciato ieri sera dalla fondazione SwissSkills.

(Keystone-ATS) I giovani professionisti hanno conquistato l’oro in sei settori e la Svizzera ha ottenuto anche tre medaglie d’argento e due di bronzo, ha scritto SwissSkills in una nota.

Le medaglie d’oro sono state vinte da quattro partecipanti nei settori della moda e della tecnologia, dell’imprenditoria e dello sviluppo aziendale, della tecnologia degli autocarri e degli autobus, della tecnica dei veicoli pesanti, ma anche nei mestieri della carpenteria e della pittura. Quest’anno non c’era nessun ticinese fra i partecipanti.

I giovani talenti professionali potranno candidarsi per impegni internazionali il prossimo fine settimana in occasione di SwissSkills 2025. Verranno assegnati i titoli di campione svizzero in 92 professioni e saranno presentate oltre 150 professioni. Secondo il comunicato della fondazione, circa 1100 apprendisti parteciperanno alle competizioni.

