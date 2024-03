La tragedia di Gaza fa da sfondo agli Oscar 2024

(Keystone-ATS) La tragedia di Gaza pesa sugli Oscar 2024. Una rete d’acciaio installata attorno al Dolby Theater impedirà proteste come quella per il cessate-il-fuoco agli Spirit Awards, o come ai Grammy, con le limo dei vip fermate da blocchi stradali fuori dalla Crypto.com Arena.

Misure di sicurezza che richiederanno l’impiego di alcune migliaia tra poliziotti e agenti federali accompagneranno la 96esima edizione dei premi più ambiti di Hollywood. In onda per tre ore e mezza in diretta sulla Abc, la notte delle stelle sarà condotta per la quarta volta dal comico “di casa” della rete Jimmy Kimmel che, in interviste della vigilia, ha promesso che nessuna battuta sarà off limits ma la politica, per una sera almeno, resterà in panchina.