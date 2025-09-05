The Swiss voice in the world since 1935

La vicepremier Gb Rayner si dimette per lo scandalo casa

La vicepremier britannica Angela Rayner ha annunciato le sue dimissioni per lo scandalo riguardante il mancato pagamento dell'importo corretto di tasse nell'acquisto di una seconda casa. Lo ha rivelato Sky News.

(Keystone-ATS) L’uscita di scena arriva dopo che è stato consegnato al premier laburista Keir Starmer il rapporto dell’inchiesta condotta sul caso da sir Laurie Magnus, advisor indipendente di Downing Street chiamato a sorvegliare il rispetto della condotta dei membri del governo. Si tratta di un durissimo colpo per l’esecutivo laburista già in crisi di consensi e in difficoltà su più fronti.

Rayner ha lasciato tutti gli incarichi che occupava: quello di vice leader del partito laburista e di ministra per l’Edilizia. Ha affermato nella lettera al primo ministro di aver deciso di dimettersi “alla luce dei risultati” dell’indagine indipendente di sir Laurie Magnus, da cui è emerso che la vicepremier uscente ha violato il codice di condotta ministeriale nell’acquisto della seconda casa in una località balneare inglese.

Come sottolineano i media del Regno Unito, Starmer ha immediatamente avviato il rimpasto del suo governo dopo l’uscita di scena della sua vice.

