Ladri nella villa del calciatore Vardy, bottino da 100mila euro

Keystone-SDA

L'attaccante della Cremonese Jamie Vardy nel mirino dei ladri. La villa del bomber inglese a Salò (provincia di Brescia), sul lago di Garda, è stata ripulita da una banda di malviventi, riferisce oggi l'agenzia Ansa.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Almeno tre persone, approfittando dell’assenza della leggenda del Leicester arrivato in Italia la scorsa estate e della sua famiglia, domenica hanno forzato una finestra e rubato orologi di valore, gioielli e contanti. Il bottino del furto, secondo una prima stima, si aggirerebbe intorno ai centomila euro.

Sul colpo indagano ora i carabinieri di Salò. Secondo gli inquirenti, la banda ha seguito gli spostamenti del 38enne, della moglie e dei figli e sapeva che avrebbe trovato la casa incustodita.

