LafargeHolcim, perquisizioni presso filiali in India

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 dicembre 2020 - 15:00

LafargeHolcim nel mirino delle autorità in India: le sue filiali ACC e Ambuja Cement sono state oggetto di perquisizioni da parte di funzionari preposti alla concorrenza.

In un comunicato il colosso franco-elvetico del cemento ha indicato che sta collaborando pienamente con le autorità. Visto il procedimento in corso la società non vuole però dire di più.

In precedenza l'agenzia Reuters aveva riferito di perquisizioni effettuate dalla Competition Commission of India (CCI), la commissione della concorrenza del paese asiatico, presso diversi produttori di cemento. Oltre ad ACC e Ambuja sarebbero stati visitati anche gli uffici di UltraTech Cement e Shree Cement.

Nel 2012 l'autorità aveva inflitto una multa per un totale di 1,1 miliardi di dollari a diverse aziende del ramo. Erano stati in tal modo sanzionati accordi per sottoutilizzare gli impianti e creare un'artificiale carenza di cemento. È però ancora pendente il procedimento di appello riguardante questo dossier.

L'India è un mercato importante per LafargeHolcim: secondo gli analisti nel grande stato fra Himalaya e Oceano Indiano l'azienda genera circa il 13% del suo utile operativo a livello Ebitda.

La notizia non favorisce il corso dell'azione in borsa: a Zurigo il titolo LafargeHolcim perde in mattinata circa l'1,5%, risultando il meno ispirato fra quelli compresi nell'SMI.