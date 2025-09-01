Lagarde: pericoloso controllo Trump su politica monetaria Usa

The Swiss voice in the world since 1935
Sarebbe "un pericolo molto serio" per l'economia globale se il presidente americano Donald Trump prendesse il controllo della politica monetaria statunitense.

(Keystone-ATS) Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea (Bce) Christine Lagarde in un’intervista all’emittente francese Radio Classique.

“Se dovesse avere successo, rappresenterebbe un pericolo molto serio per l’economia statunitense e per l’economia globale”, ha sostenuto la 69enne, ricordando che la politica della Federal Reserve “ha ovviamente un impatto sugli Stati Uniti nel mantenimento della stabilità dei prezzi e nel garantire un’occupazione ottimale”.

“Se dipendesse dai dettami di questo o quel singolo individuo”, “gli effetti che avrebbe in tutto il mondo, sarebbero molto preoccupanti”, ha osservato l’ex ministra francese.

Lagarde ha aggiunto, tuttavia, che sarà “molto difficile” per Trump raggiungere una situazione del genere, perché “la Corte Suprema degli Stati Uniti, ampiamente rispettata nel paese e che spero anche lui rispetti, ha specificamente affermato che un governatore della Fed può essere rimosso solo per grave cattiva condotta”. “Bisogna spingersi oltre i limiti per essere rimossi per grave cattiva condotta”, ha ricordato.

