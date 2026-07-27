Lago di Costanza è a secco: nuovo minimo storico per luglio

Keystone-SDA

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Il livello del lago di Costanza continua a scendere, toccando un nuovo record negativo mai registrato prima nel mese di luglio.

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(Keystone-ATS) Dopo il minimo storico di giugno le acque del bacino sono scese ulteriormente, raggiungendo un’altezza di 1,5 metri al di sotto della media pluriennale per questo periodo dell’anno. Nel porto di Mannenbach-Salenstein, nel canton Turgovia, le barche giacciono da settimane sulla ghiaia del fondale, a testimonianza di una siccità che non accenna a dare tregua.

La carenza di piogge si protrae ormai da mesi, con un aprile eccezionalmente arido che ha compromesso l’accumulo di neve in montagna, impedendo al disgelo di alimentare in modo significativo il lago. Fatta eccezione per alcuni temporali localizzati, le precipitazioni intense sono mancate per settimane. La situazione è resa ancora più critica dalla particolare conformazione del bacino: privo di regolazione artificiale, il lago di Costanza risente in modo estremo sia delle piene che delle magre, amplificando gli effetti di ogni fase climatica.

L’attuale situazione è peraltro strettamente legata al Reno, che con il 62% degli apporti totali rappresenta di gran lunga il principale affluente del lago, nonostante gli oltre 200 corsi d’acqua minori che vi confluiscono.

Heinz Ehmann, responsabile della divisione acque del canton Turgovia, aveva già lanciato l’allarme in giugno, spiegando che la scarsa neve accumulata in primavera non è bastata a compensare la prolungata assenza di pioggia. Ora, con l’arrivo di nuove ondate di calore, il livello è destinato a scendere ulteriormente, rischiando di superare a breve anche il minimo assoluto di agosto. “Con il progredire dei cambiamenti climatici in futuro le temperature continueranno ad aumentare e allo stesso tempo crescerà l’evaporazione”, spiega a Keystone-Ats. A suo avviso episodi di questo tipo diventeranno sempre più frequenti.

Dal mese di giugno, nel canton Turgovia è operativo un comitato speciale per la siccità che valuta settimanalmente la situazione. L’organo viene convocato sempre più spesso: secondo il sito ufficiale del cantone, situazioni di siccità che ne hanno richiesto l’attivazione si erano già verificate nel 2003, 2011, 2015, 2018, 2022, 2023 e 2025.

Per dare un’idea della portata del fenomeno basta guardare al passato recente: attualmente il livello a Berlingen (TG) è di soli 26 centimetri sopra il minimo storico assoluto registrato nel gennaio del 1949. E con le temperature in rialzo, il record potrebbe cadere a breve.

Il contrasto è impressionante se si pensa che solo due anni or sono, nel giugno 2024, lo stesso lago era in piena, con la massima allerta per alluvioni. Allora, le passerelle dei porti, i parcheggi e i ristoranti sulle rive del lago erano finiti sott’acqua, e per arginare la furia delle acque erano stati utilizzati sistemi mobili di dighe gonfiabili. Oggi, invece, l’acqua manca, e il lago arretra giorno dopo giorno, lasciando il segno di una siccità che diventa sempre più strutturale.