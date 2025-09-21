Lammy, oggi annunceremo la decisione sullo Stato palestinese

Keystone-SDA

Il primo ministro britannico Keir Starmer annuncerà oggi la decisione sul riconoscimento dello Stato palestinese da parte del Regno Unito. Lo ha dichiarato il vicepremier David Lammy

(Keystone-ATS) Starmer aveva dichiarato a luglio che avrebbe riconosciuto lo Stato palestinese a meno che Israele non avesse adottato misure “sostanziali”, tra cui il raggiungimento di un cessate il fuoco a Gaza.

“Il premier esporrà la posizione più tardi oggi, valutando se tali condizioni siano state soddisfatte”, ha dichiarato Lammy alla Bbc, mentre la maggior parte dei media britannici riporta che la Gran Bretagna si muoverà verso il pieno riconoscimento.