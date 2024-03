Lander Odysseus si è spento per sempre a un mese dall’allunaggio

1 minuto

(Keystone-ATS) Il lander Odysseus, il primo veicolo privato a raggiungere la Luna ed il primo di un’astronave americana dalla missione Apollo 17 del 1972, “si è addormentato per sempre” dopo lo storico atterraggio.

Lo ha annunciato la compagnia che lo ha prodotto, Intuitive Machines, dopo non aver più ricevuto segnali nonostante i suoi pannelli solari avrebbero dovuto accumulare abbastanza luce per accendere la radio.

Il lander è atterrato il 23 febbraio e, nonostante si sia rotto una gamba durante l’allunaggio, è riuscito a completare diversi test e ad inviare foto prima che la compagnia di Houston lo spegnesse in vista della lunga notte lunare. Gli operatori speravano si risvegliasse dopo circa due settimane ma così non è stato. “Odie se n’è definitivamente andato dopo essere entrato nella storia come il primo lander lunare privato ad atterrare sulla Luna”, ha scritto su X (ex Twitter) Intuitive Machines.