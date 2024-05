Lasciò scuola durante Seconda guerra mondiale, diploma a 99 anni

(Keystone-ATS) Ai tempi della Seconda guerra mondiale, Eleanor Monninger fu costretta a interrompere gli studi poco prima del diploma per aiutare la famiglia a gestire la loro fattoria dopo che il fratello si era arruolato, ma non ha mai abbandonato il sogno di concludere la scuola.

Ora, a 99 anni, ha preso il diploma al liceo del Macomb District in Illinois. “In tutti questi anni, non ho mai visto un diplomato ricevere una standing ovation”, ha commentato Patrick Twomey, sovrintendente del distretto scolastico.

Monninger è riuscita a concludere un capitolo rimasto incompiuto dal 1942, anno in cui suo fratello andò a combattere. Quando dopo tre anni non dovette più dare da mangiare ai polli e mungere le mucche, si sentiva troppo vecchia rispetto agli altri studenti: “Non volevo tornare indietro perché ero imbarazzata a stare con quei ragazzini”, ha detto, precisando che all’epoca non pensava che le sarebbe stato così utile avere un diploma.

Poi il suo ragazzo, Bob, tornò dalla guerra, i due si sposarono nel 1945 ed ebbero tre figli. Lui ha lavorato per 40 anni come ingegnere prima alla Western Illinois University e poi alla Illinois State University, mentre lei ha cresciuto i figli e quindi ha lavorato nel servizio di ristorazione dell’università. Ma quando è stata contattata per le celebrazioni per i cinquant’anni dall’anno di fine del liceo (anche se lei non si era diplomata) ha capito che voleva portare a termine il corso di studi.