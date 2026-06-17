Lastminute.com punta sull’IA e taglia centinaia di posti di lavoro

Lastminute.com punta sull'IA e taglia centinaia di posti di lavoro Keystone-SDA

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Lastminute.com riconverte l'intera organizzazione ricorrendo a nuovi strumenti di intelligenza artificiale (IA) e cancella centinaia di posti di lavoro: la società attiva nel settore dei viaggi online con sedi ad Amsterdam e a Chiasso eliminerà un impiego su quattro.

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(Keystone-ATS) Il risparmio atteso è di 16 milioni di euro l’anno (15 milioni di franchi) a partire dal 2027, ma resta l’incognita sull’impatto concreto in Svizzera.

La rivoluzione annunciata oggi dal gruppo quotato alla borsa elvetica parte dal presupposto che per essere competitiva l’azienda deve puntare sull’IA. La riorganizzazione, che dovrebbe concludersi entro la fine del 2026, prevede una riduzione del personale pari a circa il 25% cento della forza lavoro. Sulla base dei 1600 dipendenti censiti a fine 2025, i tagli corrispondono a circa 400 posti, anche se l’azienda non ha fornito una cifra assoluta né una ripartizione per paese.

Il fulcro della nuova strategia è l’introduzione dell’IA nei processi centrali della ditta. Lastminute.com intende investire contestualmente nell’infrastruttura dati necessaria e nell’acquisizione di competenze specializzate. Secondo l’azienda le misure dovrebbero aumentare la leva operativa, consentire una crescita redditizia e rafforzare la posizione competitiva sul mercato europeo.

A motivare la scelta è il mutamento considerato epocale in corso nel settore. “L’intelligenza artificiale sta cambiando il modo in cui i clienti effettuano ricerche, prenotano e vengono serviti, nonché la maniera in cui sono strutturate le aziende che operano in questo campo”, afferma il CEO Alessandro Petazzi, citato in un comunicato. “Abbiamo deciso di riorganizzare Lastminute.com per essere all’avanguardia nel settore. Agire ora ci offre l’opportunità di riemergere più snelli, più veloci e con le risorse necessarie per investire in anticipo rispetto alle tendenze del mercato”.

“Si tratta di una decisione difficile, ma riteniamo che sia necessaria”, prosegue il manager con studi all’università Bocconi di Milano e a Copenaghen. “Ci impegniamo a sostenere i nostri colleghi con l’attenzione che meritano durante tutta questa transizione”.

Il ridimensionamento sarà attuato in diverse nazioni e seguirà le rispettive procedure legali, comprese le consultazioni obbligatorie con le rappresentanze sindacali. Resta al momento sconosciuta l’entità dei tagli che colpiranno la piazza elvetica, in particolare il sito di Chiasso, dove il gruppo è storicamente radicato.

Per conoscere la reazione della borsa alle novità odierne occorrerà attendere l’apertura del mercato alle 09.00. In base alla chiusura di ieri dall’inizio di gennaio l’azione Lastminute.com ha perso il 4%, mentre sull’arco di un anno si osserva una flessione del 21%.

Fondato come portale per offerte dell’ultimo minuto, il gruppo è oggi uno dei principali aggregatori di pacchetti vacanza in Europa. La piattaforma integra voli, hotel e altri servizi turistici attraverso un portafoglio di marchi che include Lastminute.com, Volagratis, Rumbo, weg.de, Bravofly, Jetcost e Hotelscan. Il fatturato 2025 si è attestato a 361 milioni di euro (333 milioni di franchi al cambio attuale). In passato la società aveva fatto parlare di sé anche per le indennità per lavoro ridotto ricevute in modo indebito durante la pandemia di Covid: nel 2022 l’allora presidente della direzione e altri dirigenti erano finiti in carcere; l’intero management era stato sostituito nel dicembre dello stesso anno.