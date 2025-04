Latte vegetale non necessariamente più salutare di quello animale

Keystone-SDA

I latti alternativi molto in voga al momento non sono necessariamente più salutari di quelli di origine animale. Inoltre, le indicazioni sulle loro etichette sono spesso fuorvianti. A lanciare l'allarme è Agroscope.

2 minuti

(Keystone-ATS) In una nota diffusa oggi, il Centro di competenza della Confederazione per la ricerca agricola scrive che nella norma le etichette dei prodotti dovrebbero fornire ai consumatori informazioni utili consentendo loro di acquistare alimenti più sani e sostenibili.

L’approfondita analisi di mercato sui prodotti vegani alternativi tra cui latte di mandorle, di avena o di riso – ne sono stati considerati 66 – ha voluto verificare se le etichette riportavano le informazioni nutrizionali e il prezzo. I dati sono stati raccolti in tre supermercati svizzeri. In generale – sottolinea la nota – i prodotti si profilano vantando aspetti importanti a livello di alimentazione, dieta, allergie, ecologia e sostenibilità. Essi fanno grande sfoggio di diciture quali “senza zuccheri aggiunti”, “senza latte”, “vegano” e simili.

Dall’analisi è emerso che la maggior parte dei sostituti del latte esaminati riportava da tre a sei di queste diciture: le più frequenti erano quelle relative alla presenza di zucchero (34%), seguite all’indicazione “vegano” (29%) e da quelle relative alle allergie (18%).

Tutte le informazioni erano corrette. Secondo Agroscope, tuttavia, la dicitura “senza zuccheri aggiunti” si è rivelata particolarmente problematica, dato che in realtà si tratta di prodotti con un contenuto di zuccheri naturali decisamente alto. I ricercatori ammettono che questa scritta non è per forza sinonimo di basso contenuto di zuccheri, essa può tuttavia indurre i consumatori a pensare che questi prodotti ne contengano di meno rispetto al latte animale.

Agroscope conclude invitando i fornitori a semplificare e precisare quanto menzionato sui prodotti per evitare di trarre in inganno gli acquirenti. D’altro canto questi ultimi dovrebbero essere informati su come interpretare le informazioni nutrizionali.