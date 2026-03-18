Laura Fernández è ufficialmente la presidente eletta del Costa Rica

Keystone-SDA

Il Tribunale supremo delle elezioni della Costa Rica ha consegnato a Laura Fernández le credenziali di presidente eletta, carica conquistata con il 48,53% delle preferenze alle urne del primo febbraio.

1 minuto

(Keystone-ATS) La cerimonia ha ufficializzato anche le nomine dei due vicepresidenti Ernesto Gamboa e Douglas Soto. La massima carica del Tribunale, Eugenia Zamora, ha celebrato la fine del processo elettorale parlando di “missione compiuta con i più alti standard internazionali”, ricordando come la nazione sia “una delle democrazie piene del nostro continente”.

Fernández, che si insedierà l’8 maggio, ha rivolto un messaggio di unità: “Grazie a chi mi ha permesso di vincere al primo turno con un mandato netto, ma grazie anche a tutti coloro che non mi hanno votato e che oggi mi riconoscono legittimamente come presidente. Per voi lavorerò instancabilmente”. La presidente eletta ha poi descritto il voto come un momento di “gioia, entusiasmo e speranza”, ringraziando i suoi sostenitori e il capo di Stato uscente.