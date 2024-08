Aumenti salariali, inizia il braccio di ferro tra sindacati e datori di lavoro

Non tutti vogliono l'aumento dei salari in Svizzera. Keystone / Christian Beutler

I sindacati svizzeri chiedono aumenti salariali fino al 5% per compensare il rincaro. Queste richieste sono giustificate in un Paese in cui i salari sono già l'invidia del mondo?

6 minuti

Come da tradizione, con la fine delle vacanze le trattative salariali per l’anno a venire entrano nel vivo. Ultimo in ordine di tempo, il sindacato Travail.Suisse ha presentato pochi giorni fa le sue rivendicazioni. E come da tradizione i datori di lavoro hanno già fatto sapere che le richieste sono eccessive.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Newsletter Abbonatevi alle nostre newsletter gratuite per ricevere i nostri articoli. Di più Newsletter

Quanto chiedono i sindacati

Il sindacato Travail Suisse chiede che il prossimo anno i salari aumentino tra il 2,5% e il 4% per compensare l’inflazione, che si è mangiata l’intero valore degli aumenti dei compensi dal 2021.

Gli stipendi sono aumentati in media dell’1,7% nel 2023, ma visto che il costo della vita è progredito del 2,1%, il reddito reale ha subito un’erosione.

Contenuto esterno

La Società degli impiegati di commercioCollegamento esterno (SIC) svizzera utilizza lo stesso argomento per giustificare aumenti salariali fino al 5%.

L’Associazione svizzera degli impiegati (Angestellte Schweiz) sostiene dal canto suo una progressione più modesta del 2,2%.

+ Gli stipendi svizzeri sono alti, stabili, ma non sufficienti

Le trattative tra i sindacati che rappresentano chi lavora nel settore alberghiero e i loro datori di lavoro sono state interrotte a luglio poiché non è stato trovato un terreno d’intesa.Sarà ora un tribunale arbitrale a occuparsi della questione.

L’Unione sindacale svizzera (USS) rivendica dal canto suo un salario minimo di 5’000 franchi al mese per tutti coloro che hanno completato un apprendistato.

L’inflazione si è mangiata tutti gli aumenti

Tutti i sindacati citano gli effetti dell’ inflazione per giustificare le loro richieste salariali.

Travail.Suisse parla di “sviluppi salariali storicamente deboli” negli ultimi anni a causa degli effetti del rincaro. “Mentre l’economia è cresciuta di oltre il 7% in termini reali dal 2021, i salari reali sono dal canto loro diminuiti di oltre il 3%”, afferma Thomas Bauer, responsabile della politica economica di Travail.Suisse.

+ Costo della vita in aumento: l’illusione degli alti salari svizzeri

Il sindacato accusa inoltre le aziende di accaparrarsi i profitti della crescita della produttività, mentre le e i dipendenti hanno sempre più difficoltà a sostenere i costi della vita.

Contenuto esterno

I prezzi al consumo non sono aumentati nella Confederazione come nel resto del mondo. L’inflazione svizzera si è attestata al 2,8% nel 2022, mentre quella globale ha raggiunto un picco dell’8,7%, secondo il Fondo Monetario Internazionale.

Ma la popolazione elvetica è anche colpita dall’aumento vertiginoso dei costi dell’assicurazione sanitaria, che non sono presi in considerazione nel calcolo dell’inflazione, cresciuti del 31% nell’ultimo decennio mentre i salari sono aumentati solo del 6%.

Inoltre il crescente divario tra le persone ultra-ricche e quelle con un reddito più basso è motivo di irritazione.

L’USS avverte che l’inflazione colpisce più duramente le lavoratrici e i lavoratori a basso reddito perché i costi di base, come il riscaldamento e la luce, costituiscono una parte più consistente del loro budget rispetto a chi sta meglio economicamente.

“Chi ha un reddito medio o basso ha meno soldi per vivere oggi, al netto dell’inflazione, rispetto a qualche anno fa. Al contrario, la situazione è nettamente migliorata per chi guadagna di più. Queste persone hanno a disposizione fino a 3’000 franchi in più al mese, anche al netto dell’inflazione”, ha dichiarato ad aprile Daniel Lampart, capo economista della centrale sindacale, alla Radiotelevisione della Svizzera tedesca SRF.

Rivendicazioni “pericolose e irrealistiche”

I gruppi industriali hanno criticato le richieste salariali dei sindacati. Swissmem, che rappresenta le industrie elettriche, meccaniche e metallurgiche, le ha definite “pericolose e irrealistiche”.

L’associazione di categoria respinge anche le argomentazioni dei sindacati secondo cui le aziende si stanno arricchendo grazie al miglioramento delle condizioni economiche a spese della manodopera.

Nei primi tre mesi del 2024, le esportazioni sono diminuite dell’8,5%, le vendite del 5,4% e i nuovi ordini del 2,3% per le 1’250 aziende affiliate a Swissmem rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

“I sindacati stanno chiudendo gli occhi di fronte alla difficile situazione che l’industria tecnologica elvetica sta affrontando da tempo”, ha dichiarato l’associazione.

L’Unione svizzera degli imprenditori (USI) ha definito “eccessive” le richieste salariali, sostenendo che tali aumenti potrebbero mettere a rischio la sopravvivenza di alcune aziende.

Ci sono anche prove che le condizioni della forza lavoro svizzera stanno migliorando. L’inflazione è in calo rispetto al picco del 2,8% raggiunto nel 2022 e si prevede che si attesterà all’1,3% quest’anno e all’1,1% nel 2025.

Gli aumenti salariali annuali sono stati in media dell’1% tra il 2014 e il 2024, secondo un rapporto della banca UBS dello scorso novembre. Nel 2023 la progressione è stata del 2,3% per compensare la forte inflazione dell’anno precedente, ma l’anno scorso la progressione è scesa all’1,7%.

Da un recente sondaggio condotto dall’Istituto di ricerca economica KOF su un campione di 4’500 aziende, è emerso che l’aumento medio dei salari nominali previsto per i prossimi 12 mesi in una serie di settori sarà dell’1,6%.

Il commercio al dettaglio prevede gli incrementi più bassi, pari all’1,1%, mentre nell’industria alberghiera la crescita dovrebbe attestarsi al 2,7%.

Tuttavia, le stesse aziende prevedono che l’inflazione sarà dell’1,6% (0,3% in più rispetto alla Banca nazionale svizzera). Se ciò si verificherà, il peso delle buste paga non cambierà, malgrado l’aumento medio dei salari.

Edited by Reto Gysi von Wartburg/ts

Traduzione di Marija Milanovic con l’aiuto di DeepL

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative