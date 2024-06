Cala la soddisfazione di svizzere e svizzeri sul posto di lavoro

La grande maggioranza dei lavoratori e delle lavoratrici si dice però soddisfatta del proprio tenore di vita. Keystone / Gaetan Bally

Il numero di dipendenti soddisfatti è diminuito in Svizzera. Tuttavia, la disponibilità a cambiare lavoro resta bassa.

2 minuti

In Svizzera, il personale è sempre più insoddisfatto e spesso non ha un legame emotivo con il proprio datore di lavoro. Solo il 54% dei e delle dipendenti è attualmente soddisfatto del proprio impiego. Si tratta di cinque punti percentuali in meno rispetto all’ultimo sondaggio condotto dalla società di consulenza Gallup.

Studio sulla soddisfazione lavorativa La società di consulenza Gallup ha condotto lo studio sulla soddisfazione lavorativa discusso in questo articolo. Sono state intervistate quasi 130’000 persone impiegate in 145 Paesi del mondo. In Svizzera hanno risposto al sondaggio circa 1’000 persone.

Il dato relativo all’attaccamento emotivo al datore di lavoro è molto basso nella Confederazione. Solo una persona su dieci si sente legata al proprio datore di lavoro, collocando la Svizzera agli ultimi posti in Europa. La stragrande maggioranza lavora limitandosi a fare “il minimo indispensabile” e circa il dieci per cento ha già presentato le dimissioni da un impiego.

Tuttavia, la disponibilità degli svizzeri e delle svizzere a cambiare lavoro è bassa. Secondo il sondaggio, solo una persona su cinque è alla ricerca di un nuovo impiego. Ciò è in contrasto con l’opinione del 48% di chi ha risposto, che ritiene che sia un buon momento per trovare un nuovo lavoro.

Più soddisfazione rispetto alla media europea

Nonostante il calo della soddisfazione sul lavoro, le donne svizzere sono più appagate della media europea, che si attesta al 47%. I Paesi nordici sono in testa nel sondaggio. In Finlandia, Danimarca, Islanda, Paesi Bassi e Svezia la soddisfazione supera il 70%.

La Svizzera si confronta positivamente con gli altri Paesi in termini di livelli di stress. Solo il 30% delle impiegate e degli impiegati svizzeri ha dichiarato di essere stressato. In Europa la percentuale è del 37%. Anche i e le dipendenti dei Paesi confinanti, Germania (41%) e Austria (35%), sono più stressati.

Tradotto con l’aiuto di Deepl/Zz