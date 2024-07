Come un frullatore a mano dalla Turgovia ha conquistato il mondo

Il motore del frullatore è realizzato a mano a Mettlen, nel Canton Turgovia. Keystone / Christian Beutler

Da Mettlen, nel Canton Turgovia, a 45 Paesi: la strategia del prodotto tutto-in-uno di Bamix dà i suoi frutti da 70 anni.

L’idea di Roger Perrinjaquet, originario della Svizzera occidentale, nel 1950 era tanto semplice quanto rivoluzionaria: un intero robot da cucina da tenere in una mano. Perrinjaquet ottenne il brevetto per la sua invenzione nel 1953, che fu registrata l’anno successivo con il nome di “ESGE Housewife’s Magic Wand”. A partire dal 1960, il frullatore a mano uscì dallo stabilimento di produzione di Mettlen, in Turgovia, per entrare nelle case svizzere.

Oggi in Turgovia si producono fino a 400’000 frullatori all’anno. L’idea di base dell’inventore – maneggevole, potente e completamente “Made in Switzerland” – fa eco ancora oggi. Nel 1964, una grande società rilevò l’azienda svizzera e Bamix divenne statunitense. L’azienda voleva lanciare altri prodotti, ma non ci riuscì, e Bamix così passò di mano in mano diverse volte. Il sito di Mettlen, un borgo di circa 500 abitanti, è però sopravvissuto.

Turgovia non è di certo il Cantone più conosciuto della Svizzera. Tuttavia, gli elettrodomestici Bamix sono venduti da qui in 45 Paesi. Il 90% della produzione va all’estero: negli Stati Uniti e in Canada, in Sudafrica, in Giappone o in Cina. Oppure in Europa, in Danimarca o in Germania.

Produzione in Svizzera per la qualità

Il lavoro nelle linee di produzione è tranquillo, le 30 persone impiegate sono concentrate. Con un’unica eccezione: sono tutte donne. Il motore degli elettrodomestici da cucina viene costruito a mano in diverse stazioni. Un vantaggio a cui l’amministratore delegato Erich Eigenmann non vuole rinunciare: “Ci impegniamo molto, perché il motore è il fulcro. Se la produzione avviene qui, possiamo garantire la qualità e mantenere la nostra indipendenza”.

Il motore centrale è disponibile in vari modelli e potenze. Secondo le specifiche, un Bamix deve essere in grado di compiere fino a 22’000 giri al minuto. Il motore viene testato alla fine: “Se è buono, il semilavorato è finito e pronto per l’assemblaggio finale nell’apparecchio”. In caso contrario, il motore viene smontato, regolato e reinserito lungo il processo.

L’azienda non rivela le cifre di vendita esatte. Gli affari vanno bene, anche se i prodotti Bamix sono spesso più costosi di altri, dice Eigenmann: “Bamix non è mai stato economico. Ci collochiamo nel segmento di prezzo medio o alto. Non vogliamo semplicemente produrre e vendere a basso costo, altrimenti avremmo un prodotto come tanti”.

La longevità non è uno svantaggio

In definitiva, deve essere un prodotto solido, che possa essere utilizzato a lungo e riparato se necessario. La longevità non è uno svantaggio per Bamix, afferma l’amministratore delegato Erich Eigenmann: “Abbiamo molti mercati non sfruttati per questo. C’è ancora potenziale nei mercati esistenti. Non siamo a corto di idee”.

L’inflazione e il crollo dei consumi degli ultimi anni non hanno lasciato completamente indenne il prodotto di successo turgoviese. L’azienda si è resa conto che l’elettrodomestico da cucina può essere un acquisto a cui la clientela pensa due volte. Dopo tutto, un Bamix costa tra i 140 e i 270 franchi, a seconda del modello.

Finora la strategia del prodotto tutto-in-uno ha funzionato. Tuttavia, un ulteriore sviluppo non è del tutto escluso, afferma Erich Eigenmann. “Abbiamo analizzato la nostra strategia più volte. Finora è stata quella giusta. Ma non voglio escludere la possibilità di espandere l’applicazione in cucina con nuovi prodotti, prima o poi”.

Fino ad allora, il frullatore a mano Bamix è qui per restare. Forse anche per altri 70 anni.

Traduzione dal tedesco con l’aiuto di DeepL / Si

