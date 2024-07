“Swatch non ha concorrenti nel segmento degli orologi Swiss Made”

Swatch Group è competitivo anche grazie alla produzione e all'assemblaggio completamente automatizzati dei movimenti Sistem51. ETA / Swatch Group

Dopo un lungo declino iniziato a metà degli anni Novanta, il marchio Swatch potrebbe raggiungere quest'anno un record assoluto di vendite. Questa rinascita è dovuta non solo al lancio del "Moonswatch" due anni fa, ma anche a un'innovazione industriale che ha recentemente festeggiato il suo decimo anniversario.

In molti settori economici, le aziende svizzere sono famose in tutto il mondo per i loro prodotti di alta gamma. Gli orologi sono un tipico esempio. Tuttavia, l’industria orologiera svizzera sta cercando di mantenere una forte presenza anche nei segmenti di prezzo più accessibili, soprattutto grazie ai modelli Swatch.

Sebbene il volume delle esportazioni in questo segmento si sia dimezzato in vent’anni (da 22,8 milioni di unità nel 2000 a 9,3 milioni nel 2023), l’arrivo due anni fa del “Moonswatch”, una versione economica (circa 250 franchi svizzeri) dello Speedmaster Moonwatch di Omega commercializzato da Swatch, ha dato nuova linfa agli orologi Swiss Made a basso prezzo.

Damiano Casafina dirige dal 2021 la filiale ETA SA Manufacture Horlogère Suisse, che appartiene allo Swatch Group, il più grande gruppo orologiero al mondo. ETA / Swatch Group

Ma la rinascita del marchio Swatch – che quest’anno potrebbe superare per la prima volta il miliardo di franchi di fatturato – è dovuta anche a un’importante innovazione industriale lanciata circa dieci anni fa: i movimenti Sistem51, prodotti e assemblati in modo completamente automatico, hanno permesso di mantenere una certa competitività in questo segmento di prezzo.

Questi movimenti sono prodotti da ETA, uno dei bracci industriali di Swatch Group. ETA impiega circa 6’000 persone in Svizzera e i suoi Sistem51 entrano nella composizione di tutti gli orologi meccanici del marchio Swatch, compresi i modelli Scuba Fifty Fathoms, frutto di una collaborazione tra Swatch e Blancpain.

Abbiamo incontrato Damiano Casafina, CEO di ETA, nel parco industriale di Swatch Group a Boncourt, nel Canton Giura.

SWI swissinfo.ch: ETA incontra molto raramente la stampa. Questo è dovuto al gusto per la segretezza dell’orologeria?

Damiano Casafina: L’orologeria non è poi così segreta, ma la vocazione di un’azienda come ETA non è quella di essere al centro dell’attenzione. Sono i nostri marchi di orologi a dover essere sotto i riflettori.

Come siete riusciti ad automatizzare completamente la produzione e l’assemblaggio dei movimenti Sistem51?

I 17 movimenti meccanici brevettati Sistem51 sono i soli al mondo a essere prodotti e assemblati in modo completamente automatico e il loro concetto è unico e rivoluzionario. Utilizzano risorse tecnologiche e processi unici nel mondo dell’orologeria.

In particolare, per realizzare questa exploit tecnologico, i nostri ingegneri sono partiti da zero, sviluppando un concetto di costruzione basato su cinque moduli interdipendenti. Ciò ha permesso di ridurre drasticamente il numero di componenti, che sono passati da 150 per un semplice movimento meccanico tradizionale a soli 51.

Perché questi movimenti sono unici?

Ad esempio, questi movimenti hanno una sola vite. Per fissare la maggior parte dei componenti, utilizziamo processi di saldatura. Per rendere tutto ciò possibile, abbiamo sviluppato delle ebauche in alpacca [una lega di rame, zinco e nichel]. Oltre a consentire la saldatura, questo materiale ha il vantaggio di non richiedere un trattamento galvanico per prevenire la corrosione.

Dato che la saldatura è irreversibile, come fate a garantire che non ci siano errori durante l’assemblaggio?

Controlliamo la qualità in ogni fase e per ogni pezzo. Abbiamo sviluppato un processo in cui ogni pezzo intermedio viene fotografato e gli algoritmi analizzano queste immagini per individuare eventuali difetti. In caso di problemi, un operatore o un’operatrice regola immediatamente le macchine, ad esempio sostituendo un utensile usurato.

Quali sono le competenze chiave necessarie per un’automazione di successo di questo tipo?

La cosa più importante sono le competenze umane. Per questo è stata fondamentale una formazione molto specifica, anche per i nostri apprendisti e le nostre apprendiste che possono imparare processi esclusivi. Fortunatamente la regione del Giura è ricca di persone altamente qualificate; noi impieghiamo anche diversi lavoratori e lavoratrici transfrontalieri.

Qual è l’impatto sull’occupazione dell’automazione della produzione e dell’assemblaggio?

Questa completa automazione non ha in alcun modo ridotto l’occupazione; tuttavia, molte professioni sono state adattate. Penso, ad esempio, ai meccanici, ai polimeccanici, agli specialisti dell’automazione o del controllo qualità.

La completa automazione ha un impatto sulla percentuale di componenti esternalizzati, ad esempio in Asia?

Swatch Group produce quasi tutto internamente, come è logico per un’azienda interamente dedicata all’orologeria, con grandi volumi e un’ampia gamma di prodotti complementari. In altre parole, l’automazione non ha influito sul grado di esternalizzazione dei componenti. Naturalmente, i movimenti Sistem51 soddisfano i criteri dello Swiss Made e sono interamente prodotti e assemblati in Svizzera.

È in questa fabbrica del Giura, vicino alla Francia, che da oltre dieci anni sono prodotti i movimenti Sistem51. ETA / Swatch Group

Swatch Group potrebbe creare un sistema di produzione e assemblaggio completamente automatizzato all’estero?

È una domanda che non si pone nemmeno. Swatch Group è un’azienda elvetica con stabilimenti di produzione in Svizzera, la cui vocazione è quella di produrre orologi di alta qualità. Perché dovremmo fare qualcosa all’estero quando possiamo farlo perfettamente qui?

Come si fa a evitare che la concorrenza imiti questa automazione?

Per realizzare uno sviluppo così rivoluzionario, centinaia di persone altamente qualificate hanno lavorato per risolvere una moltitudine di sfide. L’investimento in risorse umane e in denaro è stato colossale, e questo probabilmente è sufficiente a scoraggiare la nostra concorrenza.

In ogni caso, nessuno ha ancora imitato un movimento come Sistem51. In effetti, anche per quanto riguarda i movimenti tradizionali, sono poche le aziende orologiere svizzere specializzate in questo campo.

Può indicare l’investimento finanziario necessario per la creazione del Sistem51, compreso il sito di produzione e assemblaggio?

Non comunichiamo su questo argomento, ma stiamo parlando di decine di milioni di franchi, come può ben immaginare.

I movimenti Sistem51 potrebbero essere utilizzati per altri orologi di fascia alta?

Il movimento Sistem51 è stato progettato specificamente per il marchio Swatch e non è pensabile che possa essere utilizzato per orologi di fascia alta. Tuttavia, industrializzando il Sistem51 abbiamo imparato molto, a vantaggio di molte altre aziende del nostro gruppo.

Ad esempio, grazie a questo sistema oggi possiamo ottenere riserve di carica di 90 ore, regolare la cronometria al laser (con una precisione di tra -5 e +15 secondi al giorno) o garantire la stabilità della precisione nel tempo.

Sarebbe possibile per ETA fornire servizi di produzione e assemblaggio automatico ad altre industrie?

Anche se veniamo regolarmente contattati da altre aziende, ci concentriamo su ciò che sappiamo fare meglio, ovvero gli orologi.

Più in generale, quali sono i principali concorrenti degli orologi Swatch?

Nel segmento degli orologi Swiss Made, Swatch non ha concorrenti, grazie anche alle sue innovazioni tecnologiche e alle sue prestazioni uniche. Swatch è sinonimo di grande flessibilità e creatività in termini di decorazione e volume.

Su quest’ultimo punto, posso anche assicurarvi che tutte le nostre fabbriche lavorano a pieno regime, e non solo quelle coinvolte nella produzione degli orologi MoonSwatch.

Articolo a cura di Samuel Jaberg

Traduzione di Daniele Mariani