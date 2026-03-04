Il franco è forte come non mai: quanto è grave il problema?

Industria svizzera delle esportazioni: un dipendente controlla le lame chirurgiche per ossa dell'azienda Gomina nel Vallese, Svizzera. Keystone / Gaetan Bally

La forza della valuta svizzera preoccupa l'economia. La Banca nazionale dovrebbe intervenire? E quanto è grave, effettivamente, il problema? Di seguito, una spiegazione.

L’attuale forza del franco è storica?

Se si considera il franco in termini nominali, la sua forza è quasi storica. Rispetto all’euro, il franco non è mai stato così forte, come mostra il grafico seguente:

Per quanto riguarda il dollaro, il quadro è simile. Attualmente un franco svizzero vale 1,27 dollari. Solo nell’agosto 2011 costava un centesimo in più.

All’epoca, negli Stati Uniti imperversava la crisi finanziaria e l’Europa era oberata da debiti elevati. L’euro perdeva fiducia e gli investitori si rifugiavano nel franco. Poco dopo, nel settembre 2011, la Banca nazionale svizzera ha introdotto il tasso di cambio minimo con l’euro, legando di fatto il franco alla moneta unica europea.

Anche oggi i tempi sono incerti, sebbene per motivi diversi, e chi investe è di nuovoalla ricerca di sicurezza. Questi movimenti verso benirifugio spiegano anche l’attuale prezzo elevato dell’oro, la classica valuta in tempi di crisi.

Il franco è davvero così forte?

Per descrivere la forza di una valuta, non è sufficiente una considerazione puramente nominale, ovvero la sola considerazione del tasso di cambio. “Non si dovrebbe guardare ai tassi di cambio nominali, ma a quelli reali, corretti per l’inflazione”, afferma il professore di economia Aymo Brunetti dell’Università di Berna. “Perché solo questi sono rilevanti per la competitività di un’economia nazionale”.

Di conseguenza, Brunetti non vede attualmente un’estrema forza del franco. “In termini reali, il franco è relativamente stabile dal 2015, ma recentemente si è leggermente apprezzato”, afferma Brunetti. Il grafico seguente illustra ciò che intende dire:

Jean-Philippe Kohl è responsabile della politica economica presso Swissmem, l’associazione dell’industria tecnologica svizzera. Anche Kohl ritiene che “in base alla parità di potere d’acquisto, non tutte le valute presentano una sopravvalutazione del franco”. Si parla di parità di potere d’acquisto quando un paniere di beni costa all’incirca lo stesso in due aree valutarie. Questo è attualmente il caso, in particolare, tra la Svizzera e gli Stati Uniti.

Qual è il ruolo dell’inflazione?

La stabilità della parità del potere d’acquisto è dovuta all’inflazione. Attualmente in Svizzera è bassa, mentre negli Stati Uniti è alta. Poiché negli Stati Uniti molti prodotti sono diventati più costosi, ciò compensa la debolezza del dollaro.

Per comprendere questo fenomeno è utile assumere il punto di vista dell’industria. Negli Stati Uniti, a causa dell’inflazione, anche i salari aumentano. In Svizzera, invece, grazie al basso tasso di inflazione, l’industria può produrre con costi salariali stabili. Ciò rende l’industria svizzera “più competitiva” negli Stati Uniti. I suoi prodotti non subiscono l’aumento dei prezzi statunitensi e diventano quindi più economici sul mercato del dollaro.

L’improvviso e forte apprezzamento del dollaro statunitense dello scorso anno ha rappresentato un ulteriore onere per chi esporta verso gli Stati Uniti, oltre ai dazi esorbitanti. Jean-Philippe Kohl di Swissmem guarda però con occhio ancora più critico alla zona euro che agli Stati Uniti, perché “rispetto all’euro, lil franco è sopravvalutato del 4-5%. Si tratta di un dato significativo e per molte aziende superiore a quanto possono sopportare per rimanere competitive”.

Il problema delle aziende esportatrici è che, con il franco forte, i loro prodotti dovrebbero diventare più costosi sui mercati esteri affinché i conti tornino. Ma se adeguano i prezzi, perdono clientela. Secondo Jean-Philippe Kohl, le aziende esportatrici possono compensare un franco sopravvalutato del 3-4% circa con una maggiore produttività o margini inferiori. Se la sopravvalutazione fosse superiore, ciò inciderebbe sulla solidità delle aziende.

Chi trae vantaggio dalla forza del franco?

La forza nominale del franco è particolarmente evidente nel turismo. Per gli svizzeri e le svizzere, viaggiare all’estero è diventato più conveniente. Inoltre, hanno maggiori possibilità di trarre vantaggio dai tassi di cambio effettuando acquisti all’estero.

Secondo Jean-Philippe Kohl, nel settore manifatturiero tali opportunità valutarie hanno importanza solo “se i prodotti semilavorati e le importazioni non vengono calcolati a lungo termine e garantiti con operazioni a termine”.

L’economia ha un problema?

I vari settori sono colpiti in misura diversa. Per il turismo svizzero, il franco forte può diventare un problema. La Svizzera diventa ancora più costosa per chi viaggia pagando in euro o in dollari USA.

Per l’industria, invece, il franco forte è un onere permanente che mette costantemente alla prova le aziende. “Negli ultimi 15 anni il franco non è quasi mai stato valutato in modo equo”, afferma il vicedirettore di Swissmem, Kohl.

Insoddisfatto: Nick Hayek, patron di Swatch. Keystone / Peter Klaunzer

Lo stesso rammarico è espresso da Nick Hayek, CEO del più grande produttore svizzero di orologi, Swatch Group. In un’intervista con CH MediaCollegamento esterno ha affermato che “ben 308 milioni di franchi del nostro calo di fatturato sono dovuti all’effetto valutario, che dobbiamo al franco svizzero estremamente sopravvalutato”. A causa di questa “erosione valutaria”, lo Swatch Group ha perso 1,4 miliardi di franchi negli ultimi dodici anni.

Qual è la situazione delle PMI?

Nick Hayek afferma anche che molte PMI svizzere hanno difficoltà a causa dell’estrema rivalutazione del franco. Questa percezione coincide con un sondaggio interno condotto dall’organizzazione svizzera per la promozione delle esportazioniCollegamento esterno, Switzerland Global Enterprise, su 700 PMI svizzere orientate all’esportazione. In questo “barometro delle preoccupazioni”, i “rischi valutari” sono al primo posto, ancora prima della politica doganale degli Stati Uniti.

Simone Wyss-Fedele, CEO di Switzerland Global Enterprise, motiva questa preoccupazione principale come segue: “I tassi di cambio reali interessano poco alle PMI alla data di chiusura del bilancio, perché è il tasso di cambio nominale ad avere un impatto immediato sui profitti”.

Soprattutto quando il fatturato è stato generato in valuta estera, al momento della chiusura dell’esercizio anche oscillazioni di pochi centesimi possono avere un grande impatto sull’utile di un’azienda. “Per questo motivo molte aziende cercano di stipulare i contratti in franchi o di rinegoziarli di conseguenza”, spiega Simone Wyss-Fedele.

Un’altra possibilità di copertura è quella di trasferire il maggior numero possibile di costi nella zona valutaria corrispondente, in caso di fatturato elevato in valuta estera. Ciò significa produrre per il mercato di esportazione nel mercato di esportazione, ovvero trasferire la produzione.

Lo Swatch Group di Hayek, che produce direttamente dalla Svizzera per la clientela finale all’estero, non ha queste possibilità.

Il franco forte sta quindi spingendo l’economia svizzera all’estero? Simone Wyss-Fedele relativizza questo timore: “Con un tale trasferimento, una parte del valore aggiunto va all’estero, ma l’azienda continua ad avere successo e spesso compensa questo adeguamento nel tempo, anche come contribuente in Svizzera”. Lo hanno dimostrato le importanti riorganizzazioni della catena del valore avvenute negli anni Novanta e Duemila.

Le aziende possono inoltre proteggersi dalle oscillazioni valutarie con operazioni a termine. “Si tratta però di una soluzione costosa, a cui molti rinunciano”, afferma.

Qual è il ruolo della Banca nazionale?

Il compito principale della Banca nazionale svizzera è garantire la stabilità dei prezzi. Tuttavia, deve anche tenere conto dell’andamento congiunturale, come ad esempio l’andamento della valuta. “Abbiamo un tasso di inflazione molto basso. Da questo punto di vista, sta adempiendo molto bene al suo mandato”, afferma Jean-Philippe Kohl di Swissmem. Tuttavia, anche Swissmem accoglierebbe con favore un indebolimento del franco, aggiunge Kohl.

Per il patron dell’orologeria Nick Hayek, tuttavia, questo non è sufficiente. “Mi aspetto che la Banca nazionale dia prova di forza e riconosca che un apprezzamento così estremo del franco danneggia la Svizzera”, ha affermato nell’intervista citata.

In passato, la Banca nazionale ha ripetutamente indebolito il franco con operazioni valutarie su larga scala non appena questo subiva pressioni al rialzo. Ultimamente, tuttavia, è più cauta con tali interventi sul mercato valutario.

La Banca nazionale può fare qualcosa?

Il CEO di Swatch, Nick Hayek, sospetta che la pressione degli Stati Uniti sia la ragione della riluttanza della BNS. Questa pressione potrebbe aver limitato la libertà decisionale della Banca nazionale. Hayek fa riferimento a un accordoCollegamento esterno in tal senso tra la BNS e gli Stati Uniti del settembre 2025.

In tale accordo, la Svizzera si impegna a non procurarsi un “vantaggio competitivo sleale” attraverso “manipolazioni valutarie” e a non influenzare le valute per scopi di competitività. In precedenza, gli Stati Uniti avevano ripetutamente accusato la Svizzera di manipolazione valutaria, inserendola in un’apposita lista nera.

Di fatto, la Banca nazionale svizzera dovrebbe quindi fornire valide giustificazioni agli Stati Uniti qualora decidesse di intervenire sul mercato dei cambi per indebolire il franco.

Nell’accordo, tuttavia, non si fa menzione dei tassi di interesse negativi. Anche questi potrebbero essere utilizzati per indebolire il franco. Resta da vedere se e quando la BNS prenderà in considerazione una simile misura.

Il professore di economia Aymo Brunetti, commenta i dati attuali: “Capisco perché la BNS, data l’evoluzione dell’inflazione e dei tassi di cambio, non introduca tassi di interesse negativi”.

Il vicepresidente di Swissmem, Jean-Philippe Kohl, esorta: “Dato il limitato margine di manovra della Banca nazionale, la politica deve migliorare le condizioni quadro”. L’industria di esportazione ha bisogno di nuovi accordi di libero scambio, meno burocrazia e nessun costo aggiuntivo.

