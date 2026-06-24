Lavrov, “gli Usa aiutano gli ucraini ad attaccarci”

Keystone-SDA

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Gli Usa aiutano gli ucraini a lanciare i loro attacchi in profondità nel territorio russo. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Serghiei Lavrov, citato dalla Tass.

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(Keystone-ATS) “Senza l’aiuto diretto americano nella guida e nell’ottenimento di dati per l’individuazione di obiettivi, è impossibile fare ciò che l’Ucraina sta facendo ora, lanciando attacchi terroristici sul territorio russo”, ha affermato il capo della diplomazia russa intervenendo ad un forum.

Nel vertice del Ferragosto 2025 ad Anchorage i presidenti russo Vladimir Putin e americano Donald Trump avevano raggiunto “un compromesso” su come fermare il conflitto in Ucraina, ma ora Washington chiede a Mosca nuove “concessioni”, ha detto Lavrov. Il ministro, citato da Interfax, ha affermato che Putin aveva accettato “proposte assolutamente concrete” che erano state in precedenza avanzate dagli Stati Uniti attraverso l’inviato Steve Witkoff. “E ora ci dicono: ascoltate, non è possibile, fate ancora delle concessioni”, ha aggiunto il ministro russo.

Lavrov ha aggiunto che la Russia non si fermerà sulla linea del fronte esistente come condizione per avviare i negoziati su una soluzione al conflitto ucraino.

Il ministro degli Esteri russo ha pure confermato che la Russia ha avuto contatti con l’ufficio del presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, il cui staff “ha contattato due volte i rappresentanti di Mosca”. Ma anche con la Francia e la Gran Bretagna, che, ha sottolineato, hanno inviato loro rappresentanti in Russia.

“Ci ripetono: ‘facciamo un cessate il fuoco lungo la linea di contatto e poi parliamo’. No – ha risposto Lavrov, citato dalla Tass -. Lo abbiamo già fatto quando ci siamo accordati a Istanbul, abbiamo siglato l’accordo e, come gesto di buona volontà, abbiamo interrotto le ostilità, abbiamo persino (…) ritirato le truppe da Kiev”.

Lavrov si riferisce a negoziati tra Russia e Ucraina nel 2022 nella città turca che sembravano aprire la strada a una soluzione politica del conflitto, ma che poi furono abbandonati da Kiev.

“Per quanto riguarda i contatti, ci sono stati”, ha confermato Lavrov, citato da Tass, riferendosi all’iniziativa di Costa. “Il presidente (francese) Emmanuel Macron ha rimproverato pubblicamente Antonio Costa per aver fatto contattare due volte i rappresentanti di Mosca da un suo collaboratore, dicendo che era inaccettabile e che dovevano incontrarsi per risolvere la questione”, ha ricordato il ministro russo.

Ma lo stesso Lavrov afferma che da parte di Macron c’è stata “ipocrisia”. E questo perché lo stesso presidente francese “ha inviato dei delegati, che sono stati ricevuti” a Mosca. “Così come, diciamocelo francamente, c’erano degli inviati da Londra”, ha concluso.