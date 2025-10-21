Lavrov, ‘siamo contrari a un cessate il fuoco immediato’

Il ministro russo degli Esteri Serghei Lavrov ha detto che la Russia è contraria a una cessazione immediato delle ostilità in Ucraina.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lavrov afferma che nel vertice con il presidente russo Vladimir Putin in Alaska, anche il presidente statunitense Donald Trump aveva sostenuto che “serve una pace duratura e sostenibile e non un immediato cessate il fuoco”.

“Noi restiamo fedeli a questa formula, e io l’ho confermata ieri al segretario di Stato Usa Marco Rubio”, ha aggiunto Lavrov, citato dall’agenzia Tass.

La Russia – ha anche detto Lavrov – è contro un cessate il fuoco immediato in Ucraina perché ciò significherebbe “dimenticare le cause profonde di questo conflitto”.

Una cessazione immediata dei combattimenti, inoltre, andrebbe contro gli “accordi raggiunti durante le lunghe trattative” fra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente statunitense Donald Trump al vertice di Ferragosto in Alaska, sottolinea Lavrov, citato da Interfax.

Il presidente Usa aveva chiesto un congelamento del conflitto sull’attuale linea del fronte.