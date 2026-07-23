Lavrov, inammissibile ulteriore consegna armi all’Ucraina

Keystone-SDA

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Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov nell'incontro a Manila col segretario di Stato Usa Marco Rubio "ha sottolineato l'inammissibilità di un ulteriore armamento del regime di Kiev". Lo si legge nel comunicato del ministero degli Esteri russo.

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(Keystone-ATS) “Lavrov ha ribadito la disponibilità della Russia a una soluzione politica e diplomatica del conflitto e il suo impegno a favore delle proposte avanzate dalla parte americana durante l’incontro tra i presidenti Vladimir Putin e Donald Trump ad Anchorage, alle quali il leader russo ha aderito”, sottolinea la nota.

Lavrov e Rubio hanno anche discusso della “normalizzazione del funzionamento delle missioni diplomatiche tra Russia e Stati Uniti”. I due ministri degli esteri hanno per esempio accolto con favore la ripresa dei contatti a pieno regime tra Roscosmos e Nasa, esprimendo inoltre il loro sostegno allo sviluppo degli scambi interparlamentari e dei legami culturali”, si legge nel comunicato.

“È stato raggiunto un accordo per proseguire i contatti tra i ministeri degli Esteri, anche attraverso la partecipazione dei due Paesi a organizzazioni internazionali”, ha riferito inoltre il ministero degli Esteri russo.