Lavrov, la Svizzera è diventata un Paese apertamente ostile

1 minuto

(Keystone-ATS) La Svizzera si è trasformata in un Paese apertamente ostile nei confronti della Russia e non è adatto per i colloqui sull’Ucraina: lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov, come riporta la Tass.

Già in febbraio Lavrov aveva dichiarato che Berna non è degna di fiducia, e proprio per questo il tentativo di mediare è destinato al fallimento.

“Ora (la Svizzera, ndr.) cerca di fare pressione per divenire mediatrice sull’Ucraina: non porterà a niente. Non è un attore al quale possiamo dare fiducia”, aveva affermato.