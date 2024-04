Le 46esime Giornate letterarie di Soletta ancorate all’attualità

(Keystone-ATS) Al centro delle 46esime Giornate letterarie di Soletta, che si terranno dal 10 al 12 maggio, ci saranno i mutamenti radicali del presente. Sull’arco di tre giorni, si potrà assistere a più di 140 eventi.

Lo hanno annunciato gli organizzatori in una nota odierna. Fra i temi chiave dell’attualità vengono menzionati i timori, l’intelligenza artificiale (IA), il cambiamento climatico, la guerra, la migrazione, i traumi, le incertezze e i futuri distopici (rappresentazioni immaginarie del futuro ma prevedibili in base alle tendenze del presente, ndr). Temi per i quali attraverso la letteratura si cerca una spiegazione, si legge nel comunicato.

Le Giornate letterarie di Soletta fungono da vetrina per la letteratura elvetica ed internazionale dell’ultimo anno. In totale 74 autori presenteranno i loro lavori: i 140 eventi previsti comprendono, fra gli altri, incontri e letture.

Autori italofoni

Sei gli ospiti italofoni per questa edizione. Fra questi, si cita la poetessa Anna Ruchat che a Soletta presenterà il suo primo romanzo “Spettri familiari”. Sarà presente anche Elvira Dones, scrittrice, giornalista e sceneggiatrice albanese da lungo residente in Ticino, che parteciperà sabato ad una discussione sul plurilinguismo letterario. Il ticinese Mercure Martini presenterà la sua raccolta di poesie “Ctrl+Alt+Deleuze. 99 Snippet Quatrains”.

Spazio anche alla traduzione con Carlotta Bernardoni-Jaquinta, traduttrice dal francese all’italiano di alcuni libri attuali fra cui, “La moglie” di Anne-Sophie Subilia.

A Soletta anche due autrici romane, Laura Pugno e Veronica Raimo, presenteranno ciascuna il loro ultimo libro.

Attualità digitale

Gli organizzatori vedono un “bisogno di dialogo in un mondo che sta affrontando notevoli sconvolgimenti politici”, affermano in risposta a una domanda dell’agenzia Keystone-ATS. Questa necessità di parlare viene soddisfatta con le cosiddette corrispondenze digitali.

Si tratta di letture pre-prodotte e moderate che le Giornate di Soletta mettono a disposizione sul sito web. Gli interessati potranno accedervi liberamente dall’inizio di maggio.

Fra le letture già previste si cita quella di Selma Kay Matter, che ha pubblicato nel 2023 il testo teatrale “Grelle Tage”, che tratta della crisi climatica. L’autrice israeliana Ayelet Gundar-Goshen, sarà a Soletta con il suo libro “The wolf hunt”; dove tratta il tema dell’antisemitismo e la ricerca della pace. È prevista anche una corrispondenza con l’autrice sudanese Fatin Abbas, che presenterà il suo esordio “Ghost season”, e con lo slavista, traduttore e consulente per l’Europa orientale del sindaco di Berlino, Olaf Kühl.

Premiazioni

Nell’ambito della manifestazione verranno consegnati il Gran Premio di Letteratura all’argoviese Klaus Merz e i Premi svizzeri di letteratura. Il Premio letterario di Soletta verrà assegnato ad Anne Weber, che scrive in tedesco e francese. Verrà anche annunciato il vincitore del Premio svizzero del libro per ragazzi.

Il programma delle Giornate letterarie prevede altre novità, fra queste, la maggior parte degli incontri durerà un’ora invece dei precedenti 45 minuti. Ogni evento sarà seguito da una pausa di mezz’ora, che gli organizzatori sperano possa dare più tempo ai visitatori per gli spostamenti. L’anno scorso, circa 15’000 appassionati di letteratura si sono recati a Soletta.