Le FFS ordinano a Stadler altri 60 treni a due piani Interregio

KEYSTONE/AP dapd/MICHAEL GOTTSCHALK sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 aprile 2021 - 07:50

(Keystone-ATS)

Le Ferrovie Federali Svizzere (FFS) hanno ordinato 60 treni a due piani Interregio (IR-Dosto) al produttore Stadler. L'ordine ha una valore di circa 1,3 miliardi di franchi, annunciano congiuntamente stamane le FFS e Stadler.

Con 41 veicoli, le FFS intendono sostituire parte della loro vecchia flotta e allo stesso tempo soddisfare i requisiti della legge sui disabili, che richiede l'accesso senza barriere strutturali ai treni per le persone con mobilità limitata entro la fine del 2023.

I restanti 19 treni saranno utilizzati per eliminare i colli di bottiglia nel trasporto regionale nelle regioni di Zurigo e della Svizzera occidentale, per espandere i servizi e per creare più comfort. I primi veicoli saranno utilizzati a partire dall'orario 2024.

Le FFS usano attualmente 93 convogli del tipo Interregio e Regio Express Dosto.