Le funicolari di Lisbona devono rimanere ferme, non sono a norma

Keystone-SDA

L'Ufficio Investigativo sugli incidenti aerei e ferroviari portoghese ha dichiarato che le funicolari di Lisbona devono rimanere ferme.

(Keystone-ATS) Secondo quanto comunicato dall’Ufficio gli impianti non sono a norma. La chiusura servità anche per garantire che le funicolari siano dotate di sistemi di fissaggio e frenatura dei cavi “in grado di immobilizzare le cabine in caso di rottura del cavo”.

Il cavo che collega le due cabine della funicolare Gloria di Lisbona, la cui disconnessione ha causato il deragliamento di una di esse all’inizio di settembre, con 16 morti, non rispettava i parametri di sicurezza.